喝咖啡可治療氣喘？食藥署解答了　曝「咖啡因危險性」

氣喘又稱為「哮喘病」，是一種受遺傳體質和環境因素雙重影響的慢性氣道阻塞疾病，父母都有氣喘的人，幾乎都會受遺傳，而氣喘依其嚴重程度可能出現呼吸困難、喘鳴音、胸悶和咳嗽等症狀。近日網路上流傳「喝咖啡可用來治療氣喘」的消息，對此，食藥署表示，咖啡因（caffeine）確實有氣管擴張的作用，「但如果使用於急性氣喘發作，藥效不僅太弱且藥效太慢」，同時更曝光咖啡因的危險性。

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「喝咖啡可以用來治療氣喘嗎？」食藥署在《食藥闢謠專區》解釋，氣喘發作是因為氣管接觸到過敏原，引發支氣管收縮，會出現呼吸急促、喘鳴聲、咳嗽等症狀。當急性發作時，會使用緩解型藥物（支氣管擴張劑），在短時間內達到擴張支氣管的效果，迅速緩解症狀。

▲食藥署表示，雖然「咖啡因」有氣管擴張的作用，但如果使用於急性氣喘發作，藥效不僅太弱且藥效太慢。（示意圖／取自pxabay ）

食藥署指出，在學理上，咖啡含有「咖啡因(caffeine)」成分，雖然「咖啡因(caffeine)」有氣管擴張的作用，但如果使用於急性氣喘發作，藥效不僅太弱且藥效太慢，通常在服用後2至4小時才會出現效果。

而民眾若覺得藥效太弱，喝多一點咖啡可以嗎？食藥署表示，通常大量食用含有咖啡因的食品，在還沒緩解氣喘症狀前，身體就會出現心悸、手抖、頭痛、失眠等難以忍受的副作用。除此之外，還會引起交感神經興奮，造成心律不整，嚴重時還可能造成死亡，提醒民眾切勿相信偏方。（編輯：許苡晴）