美駐聯大使：台灣是真實的良善力量　與中國對比鮮明

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克拉夫特參加美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）「如何修補失靈的聯合國人權理事會」對話時說，人權理事會組成與方向不僅辜負其名稱，也侮辱世上數以百萬計因爭取行使上帝賦予的權利而遭迫害的民眾。她提出改革實現3大目標，包括成員要求更嚴格，不該納入人權紀錄糟糕的國家；改進選舉制度，拉高當選門檻；消除過度針對以色列的歧見。
克拉夫特強調：「中國是10月獲選的人權理事會成員之一。如果想找嚴重侵犯人權的例子，看中國就對了，其暴行與台灣形成鮮明對比。台灣是世上一股真實的良善力量。」她以中國將新疆地區大量維吾爾族人關進再教育營為例，說明北京侵犯人權的行徑，並建議人權理事會參考聯合國安全理事會等組織不讓遭調查或制裁的成員爭取席次的做法，對中國等國設下改善人權紀錄前不得加入的條件。
對於台灣遭聯合國體系拒於門外，近幾個月多次替台灣抱不平的克拉夫特也再度發聲挺台。她指出，負責任的國家須合力修補聯合國人權理事會，若再拖下去，就是背叛委內瑞拉受折磨的無辜受害者與中國上百萬遭拘留的宗教少數派，克拉夫特直言：「我無法背棄我見過的委內瑞拉、敘利亞、南蘇丹人民，我也不能對台灣人、香港人、西藏人、維吾爾族人、洛興雅人等許多民眾遭受的虐待視而不見」。
美國總統當選人拜登（Joe Biden）去年12月表態，期盼美國重返聯合國人權理事會，致力確保人權理事會實現其價值。克拉夫特則希望美國從外部帶頭推動改革，再考慮重新加入人權理事會。她提到，美國等39國10月以共同聲明關切新疆人權與香港局勢，許多國家不畏中國威脅簽字，她希望新任美國駐聯合國大使繼續爭取更多國家響應。