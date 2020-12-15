「標萊劑違反WTO規範！」王美花：這樣如何去談CPTPP？

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「標萊劑違反WTO規範！」王美花：這樣如何去談CPTPP？

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-15 10:38:49｜update2020-12-15 10:41:09

王美花
▲經濟部長王美花表示，標萊劑違反世界貿易組織（WTO）規範，將不利於貿易談判。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.15）
政府將於明年元月開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，針對外界質疑美豬應標示有無含萊克多巴胺，經濟部長王美花今（15）日受訪表示，標萊劑違反世界貿易組織（WTO）規範，將不利於貿易談判。
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行政院長蘇貞昌率部會首長前往立院院會進行施政總質詢，王美花在會前受訪回應政院統編、萊豬議題。媒體日本核食開放議題，王美花表示，「沒有討論」。關於加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），目前在跟各個會員國接洽，未來若有進展會再跟國人報告。
蘇貞昌日前使用三倍券買童書卻因報統編引發爭議，王美花說，院長就是拿出來使用，因為最近12月底要到期了，現在全台灣只剩下不到50萬人還沒領用，但領了還沒用兌現的約有100到200萬人，因此加緊提醒大家趕快使用，也確實有讓一些領了但忘了使用的人趕快使用。至於打統編一事，王美花說，政院會有院裡的說法，但我看起來是一個「誤動作」。

媒體詢問蘇貞昌說「美豬標示萊劑會引發貿易報復」的說法？王美花表示，確實全世界沒有國家強制標示，有人提到加拿大，但加拿大也是自願標示，這和我們推的方向是一致的，政府不可以針對殘留物去強制要求標示，但民間為了吸引消費者而自願標示，我們是樂觀其成。

王美花進一步指出，如果政府在法律規定一定要標示，衛福部2001年跟現在的說明都一樣，這件事從專業判斷上，是有明顯違反WTO規定的疑慮，今天台灣想加入CPTPP高標準的國際協定，你還沒加入，結果就做出會被認為是違反規定的事，怎麼說服人家說我們想要加入？人家會覺得說，台灣這樣不是很奇怪嗎？
王美花認為，台灣一方面想加入高標準的國際協定，但另一方面的作法看來又明顯會違反WTO規定，這是最重要的理由；王美花表示，我想請國人要理解，今天殘留量訂出，它是標準的，沒有一個國家強制規範標示萊劑，「台灣若規定，會變成全世界唯一的國家，這樣要怎麼爭取加入CPTPP？」
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