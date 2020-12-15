新冠肺炎蔓延全國　巴西最後一個零確診城市淪陷

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聯邦政府13日證實，巴西連續第11天新增確診病例超過4萬例，顯示病毒迅速蔓延，全國各地的疫情加劇。
米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）衛生廳指出，在阿拜特雪松市的確診病例中，一個還在醫院觀察中，另一個病人已經康復；還不確定這兩起病例是否相互關連。
根據巴西地理統計局（IBGE），阿拜特雪松市有1157位居民，距離最近的城市、居民2.3萬人的阿拜特市（Abaeté）35公里。當地衛生局長瑪麗亞（CássiaMaria）指出，該市甚至加強醫生人數和醫療服務項目，避免居民前往其他增加接觸冠狀病毒機率的地方。
米納斯吉拉斯聯邦大學感染學管制專家圖皮南巴斯（Unaí Tupinambás）指出，依據米納斯吉拉斯州內小城市的地理和人口特徵，以及市政管理者採取的行動，可長時間遏阻病例發生；但病毒無界限，最終還是淪陷。
圖皮南巴斯表示，單靠人口密度低是不夠的，唯有地方管理者在社交距離、戴口罩和避免群聚擠等非藥理措施上採取非常強硬的立場時，才能見到抗疫的成效。
巴西2019冠狀病毒疾病確診病例已超過690萬人，逾18萬人死亡，死亡人數全世界第二高，僅次於美國。（編輯：高照芬）1091215