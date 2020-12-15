淡古首創戰爭雙語繪本　帶孩子輕鬆了解《滬尾之役》

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淡古首創戰爭雙語繪本　帶孩子輕鬆了解《滬尾之役》

記者孫唯容/新北報導

calendar_today2020-12-15 11:11:53｜update2020-12-15 11:33:10

▲（圖/淡水古蹟博物館提供）
▲新北市立淡水古蹟博物館首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，適合親子寓教於樂。（圖/淡水古蹟博物館提供）
新北市立淡水古蹟博物館首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》12月19日開賣﹔繪本含有獨一無二的「戰前包裹」及藏有摩斯密碼的特色包裝，前1000本更附贈限量款戰爭桌遊《滬尾爭奪戰》。
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▲（圖/淡水古蹟博物館提供）
▲雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》繪本含有獨一無二的「戰前包裹」及藏有摩斯密碼的特色包裝，前1000本更附贈限量款戰爭桌遊《滬尾爭奪戰》。（圖/淡水古蹟博物館提供）
《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》繪本以法軍與清軍的雙主線形式，分別講述各自在這場戰爭中的立場，生動活潑的插畫輔以簡單明瞭的中英文來敘述清末在臺唯一一場勝仗封面為古戰略地圖，包裝則是還原法軍戰前發撤僑緊急信件的「戰前包裹」設計，底部還打上摩斯密碼，附贈的限量桌遊《滬尾爭奪戰》則是仿古茶葉盒其中，桌遊以輕鬆好上手的棋盤對戰模式，讓兒童在角色扮演中，主動思考戰役的攻防，寓教於樂繪本定價550元，明（110）年1月底前特價450元，歡迎有興趣的人把握機會收藏。
淡古館長柏麗梅表示，清法戰爭滬尾之役系列活動去年以五大展館為主，今年則是主打五感體驗；其中視覺體驗的部分，推出繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，跳脫戰爭勝敗的二元思維，進一步從政治、文化、經濟等面向思考戰爭的本質，啟發多元的歷史觀點。
另外，搭配繪本出版，將在19日推出免費的「上戰場吧！繪本《海上只剩下船》導讀與古蹟走讀活動」，明(16)日起到17日開放線上報名（https://reurl.cc/A85d0d），20位額滿為止。此外，現正於淡古YouTube頻道推出的《戰祭1884》及動畫《淡水風雲－決勝西仔反》，現正熱映；《戰祭1884》是由劇團「金枝演社」與淡水素人演員共同演出的戶外史詩劇，氣勢磅礡，猶如親臨戰場《淡水風雲－決勝西仔反》則是動畫長片，以細膩明快的畫風敘說清法戰爭滬尾之役的故事。
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