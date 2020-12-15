名家論壇》鍾樂偉／《HUSH》：「未生」版的韓國記者故事

對你而言，記者的意義是什麼？

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「我的座右銘是『筆比槍強，飯比筆強』。我父親生前有個口頭禪：『世上所有的事情都是為了生存，如果不能給妻兒吃一頓飯，那有什麼意義呢？』 ... 小時候不太清楚，但畢業後要找工作時，便能稍微理解多一點 ... 」

「記者也是領工資的工作， 既然知道了『飯比世上任何東西都要重要』的真相，而記者的工作就是不能說謊，不說謊就能拿到工資的職業，這就是我所認為記者的定義 ...」





正在面試「每日韓國」報社的李智秀是這樣回答。





JTBC 剛於上周五與六迎來了第一季度的金土連續劇，作為 2020 年其中一部最叫人期待的作品，新劇《HUSH》（허쉬）找來了久違了小螢幕 8 年，對上一部演出的劇集已是 2012 年的《韓半島》，韓國影帝級男演員黃晸玟飾演一名於「每日韓國」報社數位新聞部工作的資深記者「韓俊赫」。他原是一名對追查新聞真相抱有使命感的記者，可惜因為數年前的一單報導，由於公司上級的壓力，他逼不得已地對已公開了的假新聞一語不發，結果使含冤的工會代表自殺身亡。





自此，他變成了一位如外界所稱的「垃圾記者」（기레기），不寫報導，終日只在桌球廳流連打發時間，而自己最擅長的工作，就是以譁眾取寵的「標題黨」來提高點擊率。只是，有一天，忽然上級要求他負責培訓幾位新加入「每日韓國」的實習生記者，其中一位就是由林潤娥飾演的女主角「李智秀」。





劇集《HUSH》雖然選了近年大熱的新聞記者劇目為主題，只是在現實和幻想之間，它卻不是走向那種會叫人看罷內心一熱的熱血類別，把記者素描成為求報導真相不惜一切代價的理想化情節。反之，劇集不敢貿然充滿正義感，討論在任何外部壓力面前都只追求真實的記者。 相反把側重點，放在淪為所謂的「垃圾的記者們」卻不知為何會變成這樣的方向上，探究背後個人與結構利益的關係。





當中劇集有一句對白 —「人們稱我們為記者，但這裡只是一個公司」





為了生計誰都會覺得飯是重要的公司職員，但是記者成為公司職員後會發生什麼事，這個事實的兩面，正好地說明了《HUSH》要寫的其實是什麼。它不是要坎褒揚動容而贏取掌聲的英雄故事，而是集中討論在新聞圈中的「人」，而在作為記者之前，他們每「人」也是某人的父母、子女、丈夫、妻子。站在真相面前，他們不是那些已被金錢麻木了道德正義感的管理層般丟失人性，只是，為了在叢林的法則下求存，他們只能無可奈何地接受「時間是藥，沉默是金，只有我們假裝不知道，那沒人會知道的 ...」的生存之道。





所以劇名《HUSH》的背後意思，其實是蘊含著要人收聲，「噓！閉嘴，安靜點」這樣的含義。





只是，隨著韓俊赫手下的一名女實習記者，忽然自殺身亡，此事對韓俊赫有多大衝擊，而《HUSH》又會否在現行這套不合理的管理層主導的圖利新聞體系下，提供出路，正是我們對這部作品往下的走向滿有期待的原因。





●作者：鍾樂偉／研究韓國流行文化學者，《韓瘋 — 讓世人瘋狂的韓國現象》的作者，現為香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師、韓國翰林大學言論情報學博士候選人。



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。

▲鍾樂偉認為《HUSH》的背後意思，是蘊含著要人收聲。（圖／JTBC）