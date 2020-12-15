防疫概念宅當道　青草湖特區買氣逆勢成長

2020全球受到新冠肺炎影響，消費者購買行為大洗牌，也改變了多數人的居住觀念。疫情一波未平，一波又起，消費者人心惶惶，不少租屋族一改只租不買的念頭，由租轉買的比例變高，這群消費者過去觀念以地段為王，如今徹底改變，懂得回歸自住需求，比起以往更講究環境、產品規劃、商圈機能，不再一昧盲目地為了一塊門牌而衝動購屋，依據案場觀察，今年與防疫相關的環境與產品，都很熱銷。

青草湖特區最大價值：綠金 環境最好的防疫工具

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過去，擁有景觀、綠地公園的房子，房價數字有潛力，價值更是無窮。在現在後疫情時代，「綠金」更稀有值錢，以新竹青草湖特區來看，就是最佳案例。青草湖特區綠覆率高，豪宅別墅林立，由於緊鄰在新竹科技園區旁，出入該特區多是在竹科就業的菁英人才與高階主管，環境很宜居，從明湖路可直接欣賞美麗的青草湖風景區與綠山林景觀，景觀是最大價值，房價一直很抗跌。

▲離塵不離城，生活機能無虞。（圖／資料照片）

低密度開發 竹科人最愛的純住宅區





青草湖特區採低密度開發，建築受到法規嚴格限制，特區內多是低矮的透天別墅建築，自然形成豪宅別墅聚落，出入皆為高端企業主，醞釀出非常愜意的美式慢步調森活，這般優質環境，對竹科人來說，下班後轉個彎即到家，看著大片森林綠意，真的很放鬆。





其中，青草湖特區最富含綠金的「明湖公園」，種植整遍綠喬木，內打造青草湖水岸，成為一處最天然的湖畔森林秘境。對於家庭族群來說，公園設置有全齡化遊戲器材、大型磨石子沙坑溜滑梯，大片綠地休憩空間，如此低密度居住環境，對於人口密度高的新竹來說，是非常難得的純淨住宅區，且後疫情時代連出國都很難，哪都不能去的情況，不少高收入菁英分子起心動念，將市中心房子賣掉改移居青草湖特區。





離塵不離城 生活機能無虞





青草湖特區內的別墅生活，有別於市區的寧靜環境，機能也兼具。機能仰賴煙波大飯店、明湖高爾夫球練習場商圈，交通也很便捷，開車動線可仰賴明湖路、柴橋路、茄苳景觀大道與北二高，可紓解竹科龐大車潮且快速與新竹市接軌，客雅大道更縮短了青草湖與新竹市區之間的距離，論機能與交通完全到位。



▲除了交通便利，生活機能也十分重要。（圖／資料照片）

新竹陽明山富豪區：國家藝術園區





除了青草湖特區，緊鄰一旁距離竹科路程約10分鐘的豪墅聚落「國家藝術園區」，擁有絕佳天然環境，鄰近青草湖，三面環山，種植10萬顆原生樹種，因此有新竹陽明山之稱，歷經超過20年整合，為一自辦重劃區，國際明星學區成為焦點，康橋國際學校、新竹美國學校都在「國家藝術園區」內，另外通勤交通便捷，3分鐘接軌二高，快速聯繫南北。由於環境動靜皆宜，為新竹少見高優質別墅特區，受到高端企業主、自營商與科技主管熱烈詢問。

依據專家分析表示，受到這波疫情的影響，大新竹別於以往首購市場，今年台商返台掀熱潮，熱錢不斷湧入台灣，口袋深厚、財力有實力的高端買家，藉由這次疫情關係，順勢將事業與二代交棒，特別鍾愛擁有獨立生活空間的別墅產品，而青草湖特區與國家藝術園區高綠覆率環境，又擁有到位機能，自然成為首選。



2020房產新勢力：www.starfbs.com