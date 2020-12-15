重訓風氣退燒了？內行曝「今年最夯」運動：年輕人都超愛
重訓風氣退燒了？內行曝「今年最夯」運動：年輕人都超愛
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 16:02:14
近年來越來越多民眾為了保持身體健康，而養成了平日健身的好習慣，不過，就有網友發覺，以前一堆朋友狂分享自己健身的照片，結果如今有在持續的朋友不到1成，不是時間不夠就是認為重訓沒有很健康等等，讓他忍不住感嘆「重訓風氣是不是已經退燒了？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，超多朋友從去年開始健身，不斷在IG上可以看到他們辦健身房會員，或是PO一堆的乳清照片，沒想到現在都快2021年了，還在持續重訓的朋友竟然不到1成，許多人的原因都是「重訓好像也沒有想像中健康，有氧運動長期來說比較有益之類的，或是時間不夠等等」。原PO也引述兩位從事健身教練的朋友感想，他們指出最明顯的時候落在2018、2019年，那時學生多到接不完，還要轉給同事教，結果今年疫情減退後，還是幾乎都沒有學生，這也讓原PO不禁想問「重訓風氣是不是已經退燒了？好像也沒有當初膨風的那麼厲害有益？」
許多網友也紛紛回應，「有7成的人，沒幾個月就不見了，只有少部份換時段練」、「下班後跑健身房的到底有幾個？」、「沒錯，現在流行阿姨我不想努力了」、「疫情影響，妹子變少，男生也跟著少」，但也有網友反駁「運動中心人還是一堆啊」、「哪有，明明健身房都爆滿」、「我看健身房還一堆，有退燒嗎」。另外，也有網友認為，現在的運動風氣已經改變，「跟之前腳踏車一樣，現在改瘋登山」、「現在登山＋潛水＋露營＝潮」、「現在變登山風潮了啦」、「現在年輕人假日都往山裡面衝」、「網美改爬山了」、「登山風潮快過去謝謝，山屋好難抽」、「健身不流行了，現在是爬山好嗎」。（編輯：許智超）