藍委建議公開特別費自清沒用公帑 蘇貞昌：不要搞那麼大
藍委建議公開特別費自清沒用公帑 蘇貞昌：不要搞那麼大
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-15 15:57:17｜update2020-12-15 16:07:03
行政院長蘇貞昌日前帶著振興三倍券買漫畫送孫女，原本用意是提醒民眾將還沒用完的三倍券拿出來用，未料媒體拍攝到收銀畫面中有行政院統編號碼，焦點又轉移到「濫用公帑」上。今（15）日國民黨立委李貴敏質詢時，建議蘇貞昌可以公開行政院長的特別費發票，解除民眾心中的疑惑，蘇貞昌則認為，他此時若公開特別費帳務，等於隨著議題起舞，他會檢討這次又犯同樣的錯誤，但不會公布特別費發票。
蘇貞昌備詢時表示，當天他真的沒想那麼多，只是穿一件很自在的夾克，出門買已經答應孫女的漫畫，結果回家之後，晚上還沒過，新聞焦點就轉移到統編上，他也覺得很冤枉，「我當下三倍券還沒帶夠，跟一旁的秘書長再借了10塊錢。」蘇貞昌強調，依照規定，使用振興券不能報帳，發票上也寫著振興券，對於李貴敏的提議他認為「我不會把事情弄得這麼大。」李貴敏則認為，如果統編事件發生在民間，不會有人關心，但公部門的花費都是民脂民膏，還是認為蘇貞昌可以公開特別費，讓民眾知道這次真的是意外，他問蘇貞昌「就像財產申報，一切都攤在陽光下，讓全民檢視，民眾才不會覺得是馬英九特別費翻版。」蘇貞昌則說「我這輩子都是攤開的，我經過多少次檢驗，我做院長，該有的費用支出都會有紀錄，未來也會經過審計程序，我如果為了前天發票又去公開特別費，會稍一個更大的火，對行政穩定不好，但我做的事都禁得起檢驗」。