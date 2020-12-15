經濟性綠色船舶　台船為陽明海運好明號全貨櫃輪命名

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陽明海運公司所屬好明號全貨櫃輪命名儀式，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆與陽明海運公司董事長鄭貞茂共同主持，並由陽明海運櫃務部協理李寶琳為該輪命名及擲瓶。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該輪符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與中鋼鋼板，除減少運輸成本外，更於建造期間內創造大量內需，同時以此策略扶植國內廠家接入國際，滿足全球航用設備需求與規範，提高全球產業競爭力。
鄭文隆指出，好明號全貨櫃輪輪，船長209.75公尺、船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸，甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。
鄭文隆並指出，好明號2800TEU級全貨櫃輪，為該公司2800TEU貨櫃輪最新一代設計之綠色船舶，其節能環保設計，自2015年以降包，含陽明公司10艘及長榮公司10艘共計交付20餘艘，銷售成績優異與優良品質深受船東青睞，成功讓台灣卓越的造船工業躍上世界舞台。亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。