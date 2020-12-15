守護在地健康　中醫大新竹附醫兩周年院慶

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中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長特別蒞臨期勉，未來將積極結合學界、醫界、產業界三方面，全力發展尖端醫療、人工智慧醫療、精準醫療、生醫產業，積極打造新竹健康產學園區，為台灣建立創新且完整的醫療產業生態鏈，發展精準健康，全力守護民眾的健康與生命，並且進軍國際，讓台灣在國際上發光發亮。
院長陳自諒也宣布、兩年來中醫大特色醫療交出亮麗成績單，如：健檢中心9,824人次，眼底視網膜雷射 4,718人次，經顱磁刺激術3,524例，超音波疼痛引導注射3394人次，耳咽管內視鏡動態功能檢測 2536 例，治療癌症1688人次等。
陳自諒說、新竹附醫以國際醫學中心為目標，深耕在地醫療，目前陸續引進正子電腦斷層攝影，早期診斷和疾病追蹤，「放射治療設備直線加速器」，提供便利的放射治療服務；另引進8K-HD全景寶石電腦斷層(GE Revolution CT)，以超低輻射劑量的檢查，同時能克服心律不整的問題，未來規劃引進達文西機器手臂，並建置微創手術中心，急重症中心等，提供大新竹地區民眾更完整、高品質的醫療照護。
院慶活動還舉行健康園遊會，提供民眾3c眼部乾眼症檢測，骨質密度檢測，養生飲茶站和健康營養補給站等活動，為鄉親健康把關，每個攤位都大排長龍，民眾反應熱烈。