光雕投影施工圍籬　顯現新北城市新風貌

我是廣告 請繼續往下閱讀
工務局指出，為了讓民眾感受建築工程的改變及進步，建築開發商透過不同媒材結合，藉由光雕、投影、彩繪等，將城市文化展現於施工圍籬設計，大幅改造單調的施工圍籬，期望讓民眾多加了解與接觸建築工程，落實有感的生活美學，翻轉新北城市風貌。
工務局指出，本次施工圍籬綠美化評選比賽，由學者、專家及公會組成評選小組，根據「美化」主軸設計理念、綠化及美化效果、工地環境與維護管理等評分項目，並透過現勘考評與民眾網路票選結果，綜合評選出綠美化圍籬獲獎者。本屆共有170個建築工地報名參賽，分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組。
在城市森林組部份，獲獎者依序是，特優：合銘建設股份有限公司（合環LANDMARK）、優等：臺灣力匯有限公司(台灣力匯辦公大樓)及冠德建設股份有限公司（冠德建設二重埔案），佳作：國泰建設股份有限公司（國泰板橋江翠北側C區住宅大樓新建工程）、國泰人壽保險股份有限公司（土城沛陂段新建工程）、新北市政府城鄉發展局(中和安邦段青年社會住宅)及欣羽股份有限公司（馥華城真新建工程）。
視覺藝術組方面，特優：吉泰美建設股份有限公司（吉泰美學新建工程）、優等：富鉅鼎建設股份有限公司（新府路集合住宅）、新潤興業股份有限公司（新潤興業土城心城），佳作：弘茂開發建設股份有限公司（萬囍園集合住宅）、鑫怡建設事業股份有限公司與捷洋開發股份有限公司（誠鑫住宅新建工程）、廣宇建設實業股份有限公司(廣宇晴朗)及新北市政府城鄉發展局(土城區員和段青年社會住宅)。