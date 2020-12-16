老婆也要去狂歡！他崩潰上網求助 眾一看「地點」笑了
老婆也要去狂歡！他崩潰上網求助 眾一看「地點」笑了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 00:11:43
夫妻之間的問題百百種，但最重要的還是信任問題，近日，就有男網友抱怨，約好和幾個兄弟到酒店喝酒，並向老婆報備行程，沒想到老婆卻秒問「那天我要準備什麼？」讓他聽完臉綠，不知道該怎麼跟兄弟說明情況，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，因為有個朋友考上機師，所以打算約幾個兄弟到酒店喝酒慶祝，並且跟老婆報備要去狂歡，也免得對方亂想，沒想到老婆看完卻回「好的，那天我要準備什麼呢？」原PO聽完卻感到相當疑惑，老婆接著強硬的說「你去，我不用跟？」原PO聽到這裡，瞬間頓悟老婆想跟酒店行程。原PO緊張回「婚前你跟我說，以後要去酒店報備一下，不要讓妳擔心就好，現在是？」結果老婆淡定的說，「對啊，我沒有不讓你去啊，我也沒說我不會跟啊，所以有鬼？不給跟？」這也讓他慌張的上網求助，「有神人知道怎麼回嗎？我也不知道怎麼跟朋友說，煩死了，要是她去了根本浪費錢啊，我還寧願去酒吧、KTV」。許多網友也紛紛笑虧原PO，「就是有鬼啊，難怪不讓她一起去」、「拜託你不要去了，免得掃了其他人的興致」、「帶她去見見世面啊，你不要玩就不會有事了」、「笑死，別裝了，就是有鬼阿」、「想做什麼見不得光的事」、「乖乖在家吧」、「約唱歌比較實在」、「約吃飯不就好了嗎」。（編輯：許智超）