NOW早報／為何一堆人堅持不搭高鐵？眾揭理由：秒選客運

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原PO在PTT貼文指出「先前連假的時候決定要跟妹妹去台中玩，由於妹妹還在念書沒有收入，所以這趟三天兩夜的小旅行，所有開銷都是由我負擔，但還是想能省就省，所以想問大家，會選擇票價貴一倍的高鐵，還是省一點搭客運？」
貼文一出，網友紛紛回應「不搭高鐵...一堆高鐵站在鳥不生蛋的地方＝＝」、「客運論下車點就贏了....至少停在市區比較方便」、「選客運耶！高鐵很多都停在離市區超遠的地方」、「選客運，高鐵到站很多都要轉乘才到市區」、「我台南人每次都搭客運南下...台南高鐵站真的太瞎了」、「搭過一次高鐵到台南，又花三百搭到台南火車站，真的很瞎」。
今日天氣／北台灣溼冷持續！週五新一波冷空氣來襲
今（16）日持續受到東北季風影響，天氣與氣溫表現都與昨日相似，北部、東部持續降雨，其他地區為持多雲到晴的好天氣；另外，北台灣山區由於連日降雨，加上宜蘭外海地震，容易有坍方與落石，須留意安全。
溫度方面，清晨北台灣低溫僅15度，沿海、空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，其他地區低溫約16至18度；白天北台灣高溫僅16至19度，整天感受頗有涼意，花東則落在21至24度，中南部地區高溫上看25度。
天氣風險公司表示，週五晚間起將有新一波冷空氣，東北季風增強，水氣也增多，新竹以北地區轉為陰雨的天氣，氣溫會下滑，北部高溫不到20度，全天濕冷；而南部、台東地區由於南方水氣北上，雲量會增加，有短暫小雨的機會，中部地區則影響較小，維持多雲天氣，這波冷空氣預期會一直持續到下週一、二。
一顆麻糬破百萬？曾記誤開發票緊急協尋
起源於花蓮特產業者曾記麻糬昨（15）日在臉書發文協尋發票，原來是因為13日曾記麻糬位於國道5號蘇澳服務區的賣店，售出了3顆花生麻糬，原本售價僅54元，但店員卻不慎誤開出400萬零54元的發票。
由於業者在蘇澳服務區賣店是向全家便利商店承租，第一時間業者並未發現，直到4時許發現數據異常，才緊急通知曾記麻糬門市人員。曾記麻糬也在昨日下午於粉專發文，希望拿到這張號碼為GY19229840誤開發票的消費者，能夠儘速與業者聯繫。
王又正重回中天懷抱 網路直播「多1萬人脫1件」
王又正從《新聞深喉嚨》畢業單飛，轉戰網路主持《正常發揮》，中天關台後他回歸中天YouTube頻道懷抱，新推出的《正常發揮ft.中天新聞》於晚上9點直播，日前首集邀請到台北市議員羅智強擔任來賓，節目才一開始熱力難擋，在線觀看人數一度飆破10萬門檻。
羅智強立刻推坑：「王又正剛剛說，每多1萬人觀看，他就脫1件，從手機殼開始脫。」嚇得王又正趕緊討饒：「我沒有講！我沒有講！我們剛剛是半開玩笑。」
得知首集回歸即突破10萬在線的佳績，王又正謝謝中天新聞在這個轉型的時刻，讓他有這個機會再度與大家一起並肩作戰，「離開這兩個多月的時間，其實很多人都在等著又正回來，那我現在也回來了，也算在這段時間的經營，交出一張漂亮的成績單，等於是過去在電視上、習慣性收看中天電視的朋友都在，而且還多了很多本來沒在看中天的網友們，非常感謝大家的支持。」
才改名重新出發！青青又被爆「綠帽男友不只1人」
網紅青青與放火的仙人跳事件前陣子鬧得沸沸揚揚，青青不僅退出JKF女郎，形象也受到打擊，沉寂一陣子之後也創立新IG，改名為「櫻櫻」重新出發，不過近日她再度被爆料，當時被戴綠帽的男友不只一個人。
當初被指控陷害放火的Youtuber烏鴉日前透過影片還原青青仙人跳事件的始末，網紅Bump爆出青青男友並不是拍裸照的陳男，而是另有其人。
他透露自己知道青青男友其實是另一個A男，而拍下放火裸照的陳男，其實只是自稱是青青男友，而仙人跳事件爆發後，A男仍和青青繼續交往，不知道到底是誰被戴綠帽，「三角關係」讓大家霧裡看花。
《神隱少女》上調票房為了「卡刃」？全場戰翻：莫名其妙
超夯日本動畫電影《鬼滅之刃》在日本票房已經超越302.9億日圓，快要躍居日本電影史上第一名寶座。不過東寶公司昨（15）日發布新聞稿表示，上調《神隱少女》的票房，由308億提高為316.8億日圓。如此一來，形同讓《鬼滅之刃》得花更多時間才能順利登上影史票房冠軍。
消息一出立即引發網友熱議，而且果然還是許多網友將《神隱少女》調高票房的動作和《鬼滅之刃》聯想到一起，紛紛在相關報導底下留言回覆說，「敬老尊賢要出現了嗎」、「突然能理解很多人為何不想鬼滅超越神隱了」、「票房還能上調的嗎」、「時空背景不同，再來計算通膨」。
對此，東寶公司也發布聲明稿指出，由於疫情的影響，許多院線片都延期，而吉卜力工作室在6至8月期間將一系列經典電影重新上映，其中也包括了《神隱少女》，新增的票房就是由這次重新上映期間所累積而來的，特別強調每年都是在類似的時間點宣布票房的變化，並無針對《鬼滅之刃》的意思，更直言《鬼滅之刃》票房突破316.8億日圓應該也是遲早的事，要大家不要誤會，不要將兩件事聯想在一塊。（編輯：張嘉哲）