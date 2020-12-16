2人衝婚宴包3600！男傻眼「被酸很失禮」 網曝1關鍵開戰
2人衝婚宴包3600！男傻眼「被酸很失禮」 網曝1關鍵開戰
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 07:06:57
雖俗話常說「禮輕人意重」，但在結婚禮金方面，總是會有一定的行情價，禮金包得好又正確，一來自己也有面子，二來也不會失了禮數。近日，就有網友表示自己原本兩個人要去吃婚宴包了3600元，結果卻被說「很失禮」，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近收到紅色炸彈之後，原本打算兩個人到場合包3600元的紅包給新人，想不到事情被朋友知道後，在群族大肆討論，表示「3600元是一個人到場的價碼，這樣很失禮」。此番話讓原PO感到非常訝異，「以前年輕的時候，一定要是超級好的麻吉好友才會一個人包到3600元以上吧？現在居然這金額變成低標了？是經濟起飛太久了還是我沒有跟上啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「台北的話兩個人3600是真的太少哈哈」、「我是覺得看地區包啦，台北兩人可能要六千耶」、「台北市一桌算兩萬元就好，兩人3600元，新人不就賠錢了嗎」、「台北的話一個人3600是常識吧？」；不過也有網友認為「沒交情包3600元就不錯了，一個人我只會包2000元」、「畢業後沒聯絡，600元還嫌多哩」、「不熟的包到3600很不錯了吧」。事實上，日前就有網友剛討論參加婚宴應該如何包紅包，不少人都認為應該看「宴請地點」，認為可以上網查一下一整桌菜的價格，平均除下來後再論交情增加或者持平，這樣就不會被講閒話。（編輯：張嘉哲）