NBA／5年2.28億！字母哥將續留公鹿 簽下史上最大合約
NBA／5年2.28億！字母哥將續留公鹿 簽下史上最大合約
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-16 08:19:34
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，「字母哥」Giannis Antetokounmpo終於點頭和密爾瓦基公鹿完成提前續約，雙方達成共識簽下5年2.28億美元的超級合約，而這也將會是NBA史上總價最高的合約。
Antetokounmpo過去就不斷表明自己不喜歡前往大城市打球，而且想要終老第二故鄉密爾瓦基，但在今年季後賽失利後，他相當失望，也希望球隊好好補強，因此對於續約沒有給出肯定答案。公鹿在休賽季透過交易補強了明星後衛Jrue Holiday，展現打造爭冠球隊的誠意，而這也打動了Antetokounmpo，最終點頭簽下5年的超級頂薪合約，根據合約內容，他可以在2025年時可以選擇跳出合約，
對於續約消息，Antetokounmpo稍早也已經在個人社群網站證實，他表示這對於自己和家人來說都重要的時刻，也很感謝公鹿球團對於自己的信任。「8年前的今天，你們給了我機會。現在，我在續約合約上簽字，感覺很不真實。但是，這些都得益於努力。這裡是我的家，我會繼續努力，盡我最大能力讓這座城市和我們的球迷們驕傲。讓我們享受比賽、並且贏球，把握這些年的時光。」