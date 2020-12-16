日本企業愛心善舉　捐贈嘉義市救護車

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捐贈典禮於嘉義市消防局第一消防大隊第一分隊舉行，由市長黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰善行義舉，黃敏惠表示，消防局將持續以最快速度維護市民的生命安全，提供完善的緊急救護服務網絡，也期許民間團體持續支持消防，政府資源有限，民間力量無窮，人員訓練到位，更須要完善硬體設備配合，方能及時救護，減輕人民生命財產安全，感謝SUN流通集團捐助，期待發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應。
嘉義市緊急救護成功率，若不計六都，在107年排名全國第2名、108年排名全國第3名；康復出院率107年全國第1，108年全國第2；緊急救護成功率及康復出院率皆排名全國前3名，109年截至11月，嘉義市消防局無生命徵象送醫人數284人，急救成功人數84人(佔29.58%)，康復出院人數達12人(佔4.23%)，這也是有賴於各界善心人士、團體的愛心善舉，有好的設備，更能顯現出好的急救成功績效。
SUN流通集團創立於1990年，集團提倡「健康長壽的飲食習慣」外，集團大家長阿南孝司董事長更強調人要活得有意義，便是要保持一顆隨時能關心他人、回饋社會的「愛心」，因此SUN流通集團一直來秉持「取之於社會、用之於社會」的企業理念，感念台灣這塊土地與人民所給予的支持與情分，這次捐贈消防局的救護車，協助救護車汰舊換新，除提升嘉義市緊急救護能量，搶救傷病患的生命，更期望在這部新救護車加入後，能增進到院前緊急醫療救護品質，幫助更多需要幫助的人。