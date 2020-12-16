大賣場賣這款巧克力蛋糕太搶手　網友歎：想買還買不到

到大賣場購物，不僅物美價廉，甚至還常有意外驚喜！近年來量販店求新求變，不止推出異國風商品，也主打有機生鮮蔬果、產銷認證販售專區，甚至就連烘焙食品區也吃得到名店風，近來網路上有人分享一款巧克力蛋糕界的聖品沙哈蛋糕，引發不少網友討論，「想買都還買不到」。

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該名網友在FB「家樂福Carrefour商品•網友真心話」社團分享，自己到量販店逛街時，看到名店「多那之」與家樂福合作的蛋糕櫃，結果赫然發現鄰近的陳列架上竟還有沙哈蛋糕，由於口感富有多層次及變化，又被稱作「奧地利古典巧克力」，據說100多年前由奧地利駐法外交官的廚師Franz Sacher所發明，看到價格便宜馬上買回家開箱，沒想到卻引來網友吶喊「真的超難買的」。

不少網友看到詢問，「這個好吃嗎?我第一次吃到沙哈蛋糕時味道很棒，巧克力中加入杏桃果醬整個很match」、「紅豆慕思餡感覺好像很好吃，就不知道這蛋糕吃起來味道如何」，也有吃過該款蛋糕的網友分享，「甜食控+1 真的冬天特別想吃甜食尤其是巧克力」、「怕甜而不吃巧克力的，認真覺得這款沒有到很甜」、「超香的也不會太甜」、「雙層巧克力蛋糕夾紅豆慕絲整個很搭」，更有網友提到「85元2個，感覺還不錯」，但也有網友說，「已經跑兩家都槓龜了」、「建議可以多放一些販售嗎，都買不到」。

▲吃過的網友表示，雙層巧克力蛋糕夾紅豆慕絲整個很搭，讓不少人都躍躍欲試。(圖/資料照片)

因應冬季到來，不少消費者都喜愛來點暖心的巧克力，量販業者推出相關企劃，從食材到烘焙成品都相當講究，這次推出多款甜品類商品，除了有高雄名店的香蕉巧克力波士頓派、巧克力沙哈蛋糕和多那之巧克力香草慕斯杯外，還有奧地利皇室最愛的巧克力沙哈蛋糕，讓賣場頓時蛻變成優質甜點殿堂。