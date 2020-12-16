會網購就會操作！產險推電商式投保平台　整合碎片化保單

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會網購就會操作！產險推電商式投保平台　整合碎片化保單

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-16 16:00:06

▲國內產險業者推出電商式投保平台，強調會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。（圖／記者顏真真攝）
▲國內產險業者推出電商式投保平台，強調會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。（圖／記者顏真真攝）
近年來生活日趨數位化，據統計過去5年全球市場投資保險科技（InsurTech）持續成長，2014至2018年平均每年投資金額達71億美元，其中又以產險應用更具爆發力，但過去業者雖然積極推出線上投保平台，卻很難讓客戶擁有便利、友善的投保體驗，現在有業者首創電商式保險體驗平台，提供碎片化保險，即「小額高頻」，讓客戶出門遊玩、通勤時，能夠自由選購符合自身需求的保險，同時透過「電商網購」模式，用戶只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式。
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國泰金控旗下國泰產險總經理陳萬祥表示，過去業者雖然積極推出線上投保平台，卻很難讓客戶擁有便利、友善的投保體驗，以國泰產險來說，目前簽單保費中，線上投保占整體1.5%，也因此國泰產險開始思考過往以人為主的銷售模式，轉換為以數位銷售為主，並打破過往銷售套裝式保險的規則，將產險商品碎片化，並與異業結合，合作推出外送員保險。
不僅如此，陳萬祥說，這次更由國泰金控數數發中心與國泰產險攜手將數位帶入保險服務，率先業界推出電商式投保體驗平台，也突破過往只能購買套裝式保險商品的藩籬，以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規範陸續推出多達37種保險方案，能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險，就如露電商網購般流暢，只要將欲選購的保險商品放入購物車，便能同時結帳完成投保，可謂「會網購就會操作」。

在電商式投保平台上線同時，國泰產險也與遠通電收、遠創智慧攜手透過異業數據與創新商業模式，將國道通行資訊與保險結合，首創「高速公路碰撞險」，讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數，當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5000元補償金。另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。

不過，陳萬祥也談到，受到新冠疫情影響，產險業的旅平險業務亦首當其衝，尤其是國泰產險旅綜險去年業界市占率第一，今年受疫情影響大，國外旅綜險就當做沒賣過，所幸7月國旅大爆發，讓國內旅平險表現爬升快速，加上車市復甦及不動產需求熱，車險及火險都成長，補足國外旅平綜合險的下滑，全年簽單保費還是力拚成長，明年他則抱持樂觀。

其實，近來產險業積極拓展電商投保，像新安東京海上產險調查也發現，台灣新世代年輕人買保險，很不喜歡過往傳統保險員推銷的方式，而是喜歡爬文或看網路上的推薦，因此積極轉型，日前就攜手台灣樂天市場推出「樂天保險館」，希望透過樂天在台灣擁有700萬會員的優勢，搶攻電商平台保險服務。
新安東京海上產險總經理林榮泰也談到，今年因為疫情關係，防疫新生活帶動民眾形成網購習慣，電商平台已成為多數人首選的購物管道，因此看準這兩大趨勢，與台灣樂天市場合作，除了汽 (機) 車險、住火險、旅平險等險種外，也還會定期在「精選好文」專區中將過往大家印象中有關保險難懂生硬的條款文字，善用與時事結合的議題與簡易的文字描述，提升民眾對保險的認識。
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