會網購就會操作！產險推電商式投保平台　整合碎片化保單

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不僅如此，陳萬祥說，這次更由國泰金控數數發中心與國泰產險攜手將數位帶入保險服務，率先業界推出電商式投保體驗平台，也突破過往只能購買套裝式保險商品的藩籬，以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規範陸續推出多達37種保險方案，能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險，就如露電商網購般流暢，只要將欲選購的保險商品放入購物車，便能同時結帳完成投保，可謂「會網購就會操作」。
在電商式投保平台上線同時，國泰產險也與遠通電收、遠創智慧攜手透過異業數據與創新商業模式，將國道通行資訊與保險結合，首創「高速公路碰撞險」，讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數，當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5000元補償金。另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。
不過，陳萬祥也談到，受到新冠疫情影響，產險業的旅平險業務亦首當其衝，尤其是國泰產險旅綜險去年業界市占率第一，今年受疫情影響大，國外旅綜險就當做沒賣過，所幸7月國旅大爆發，讓國內旅平險表現爬升快速，加上車市復甦及不動產需求熱，車險及火險都成長，補足國外旅平綜合險的下滑，全年簽單保費還是力拚成長，明年他則抱持樂觀。
其實，近來產險業積極拓展電商投保，像新安東京海上產險調查也發現，台灣新世代年輕人買保險，很不喜歡過往傳統保險員推銷的方式，而是喜歡爬文或看網路上的推薦，因此積極轉型，日前就攜手台灣樂天市場推出「樂天保險館」，希望透過樂天在台灣擁有700萬會員的優勢，搶攻電商平台保險服務。
新安東京海上產險總經理林榮泰也談到，今年因為疫情關係，防疫新生活帶動民眾形成網購習慣，電商平台已成為多數人首選的購物管道，因此看準這兩大趨勢，與台灣樂天市場合作，除了汽 (機) 車險、住火險、旅平險等險種外，也還會定期在「精選好文」專區中將過往大家印象中有關保險難懂生硬的條款文字，善用與時事結合的議題與簡易的文字描述，提升民眾對保險的認識。