房市／高雄仁武產業園區啟動 兩處將受惠
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 18:00:00
高雄仁武產業園區已於11月動土，未來預估提供6300個機會，每年可創造240億產值。由於就業人口增加，勢必帶動周邊區域的居住需求，在地房仲就分析，由於仁武的重劃區生活機能尚待補足，與仁武南側相鄰的三民區鼎山生活圈、北側的楠梓等地，可望以成熟機能吸引人口移居。
仁武產業園區位置大致位於水管路、鳳仁路間土地，近國道10號，10分鐘可達高鐵站、30分鐘至高雄港與小港機場，完工後將引進電子、電腦、機械、航太科技、金屬製品等產業，預估每年創造240億產值並提供6300個就業機會。高雄市府表示，將採「同步建廠」，也就是明年初廠商選地完成後，開始施作公共工程時即可同步建廠，以便加速建廠與擴廠需求。南台灣產業發展在南科作為發動引擎的帶動下，吸引許多廠商到台南、高雄設廠或擴廠。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生指出，以仁武產業園區來看，只要有就業機會，就會帶動人口移入，挹注周邊房市。
孫再生表示，仁武產業園區的位置是在八卦寮重劃區北側，雖是新興發展的重劃區，但根據目前高市府力拚明年初就要開放廠商選地，接著展開建廠工作的進度，園區完工時，八卦寮重劃區的生活機能可能還沒辦法發展至成熟階段，也因此，與產業園區距離近，生活機能又已發展成熟的生活圈，有機會吸引到重視生活機能的購屋族。孫再生舉例，仁武區往北是楠梓，往南則接三民區的鼎山生活圈，可望最受產業園區就業人口的青睞。其中，鼎山生活圈再往南還可連接市中心漢神巨蛋、農16特區，其生活機能包括醫院、學校、傳統市場、24小時家樂福、寶雅與各式小吃餐飲店等；不過也需注意的是，當地屋齡較舊，新成屋供給量不若仁武的重劃區多。