越南小超模走台步氣勢非凡！未來發展令人期待

要成為一位模特兒，除了要有得天獨厚的臉蛋、比例修長的身材外，還需要專業的技巧和自信面對鏡頭，絕非簡單的工作。一位來自越南的模特兒將上述所有面向都完美做到位，而她才年僅九歲！她就是名叫 Khanh An（綽號Annie）的新興超模。

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Annie 在 2019 年亞洲兒童時裝週計畫時以超殺的自信台步橫掃全場，炯炯有神的雙眼、超有氣勢的台步和俐落到位的 pose 都展現出超模的水準，讓人很難相信她當時是個八歲孩童。當時走台步的影片被超模 Coco Rocha 在IG轉發，旋即讓這位小小超模在網路爆紅。

只見 Annie 在影片中踩著穩健的步伐毫不落拍，面對各種奇形怪狀的道具也毫不怯場，每次上台都帶來令人驚豔的表現。Coco Rocha 在轉發時也盛讚道：「下週需要走高級定制時裝秀的模特們可以來做筆記嗎？女孩們，我們每次在伸展台上都應該保持這樣的水平」。



▲▲年僅八歲的Annie 在 2019 年亞洲兒童時裝週計畫時以超殺的自信台步橫掃全場。（圖／翻攝自IG） 不僅如此，小小年紀的 Annie曾經在泰國普吉島獲得「Prince＆Princess 國際獎的殊榮」，而她為保持高水準表現，還跑去學瑜伽訓練身體協調性，讓人不禁佩服她的敬業態度。不過，Annie在網路上爆紅後，也有不少網友質疑讓小朋友在高壓的環境中工作是否恰當，更質疑媽媽把小朋友當超模經營是剝奪孩子的童年。

目前，Annie 的IG帳號已經關閉，不過從她過去發出的照片中可以看到她百變的穿搭風格，從個性風到清新可愛全都駕馭的恰如其分，讓網友們紛紛讚賞小女孩潛力無窮，直呼等不及看到她長大後的發展。