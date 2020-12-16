影／真實版的耶誕老公公老奶奶　一一圓夢家扶兒

耶誕節將屆，中彰榮譽國民之家長輩扮演真實版的耶誕老公公老奶奶來幫家扶兒圓夢，今(16)日舉辦「中彰榮家獻愛11年、一一圓夢家扶兒」~「雙11」聖誕禮物捐贈儀式，家扶兒帶來歡樂的舞蹈表演，戴上耶誕帽的爺奶們跟著家扶兒唱唱跳跳，度過開心的耶誕佳節。

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▲家扶兒為榮民爺爺戴上聖誕帽，現場氣氛溫馨不已。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲家扶兒為榮民爺爺戴上聖誕帽，現場氣氛溫馨不已。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

每年聖誕節，家扶兒們寫下自己的聖誕心願，期盼自己的心願能被聖誕老公公看見，而一般孩子的心願多是「想要」的禮物，但家扶兒的聖誕願望卻不同，許多心願是包含著因為經濟弱勢而難以被滿足的「需要」。

就讀小四的佳佳及妹妹，隨著課業進度增加英語科目，需要反覆聆聽學習，老師雖提供CD，但卻因家中沒有播放器而導致缺乏複習的機會，姊妹倆為了學習而許下想要CD播放器的心願。

▲「中彰榮家獻愛11年、一一圓夢家扶兒」~「雙11」聖誕禮物捐贈儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲「中彰榮家獻愛11年、一一圓夢家扶兒」~「雙11」聖誕禮物捐贈儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

就讀法律系的阿真，勤奮學習，希望未來能有好的工作自立，但因家中經濟不佳，法律書籍價格又不斐，為節省開銷，大多購買二手書籍，卻因版本老舊而影響學習的正確性，而許下要全新的法律書籍。

不僅如此，懂事的家扶兒，比起看見自己的想要，更是看見家庭的需要：就讀高二的小杏，課後負責煮飯給家人吃，家中炒菜鍋因使用多年而掉漆，為了讓患有失智症的祖父及心臟功能不佳的父親擁有健康的飲食，這次小杏就許下要一個不沾鍋的心願，希望可以好好煮飯給家人吃。

▲每年聖誕節，家扶兒們寫下自己的聖誕心願，期盼自己的心願能被聖誕老公公看見。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲每年聖誕節，家扶兒們寫下自己的聖誕心願，期盼自己的心願能被聖誕老公公看見。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

中彰榮家的愛心圓夢捐贈儀式中，榮家爺奶紛紛拿起手中的火柴、貼在家扶兒的心願卡上，象徵點燃家扶兒的希望之火、實現家扶兒的心願。代表家扶兒的輕舞飛揚才藝隊準備了活潑可愛的舞蹈，更帶著榮家爺奶們一起舞動、活絡筋骨，爺奶們也熱情的舉起手來鼓掌及擺動，現場氣氛溫馨不已。

中彰榮家主任王正說，每年看見幫助過的家扶兒來到現場，也更讓榮家全體人員知道自己的愛心能幫助家扶兒學習及改善家中環境，因著這樣的疼心、讓中彰榮家的人員願意持續投入公益行列，替更多的家扶兒圓夢。