NOW早報／男拿「三倍券+1千」結帳被拒收！原因眾人開戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「日前在某餐廳吃了598元，當時候想說還有剩下五百元的三倍券，加上一張千元結帳，結果餐廳店員卻說不能這樣付款，但我身上只有一千元的鈔票啊！」這讓原PO傻眼表示「邏輯不好，可不可以不要站收銀」。
貼文一出，網友紛紛回應「店員的邏輯真的死亡，就找902啊＝＝」、「找902+1，有什麼好不收的啊」、「就必須花光振興券啊，怎麼有人覺得是在為難店家」、「找902是多難算，真的很瞎」；不過也有人力挺店家「我感覺就是趁機換現金啊」、「問題應該是，他補的價差98元，拿了1000元付，會讓人覺得明明可以直接1000付598，如果他是拿500振興券加100現金，就不會有這麼多問題了」。
今日天氣／東北季風持續影響！想要回溫要等到「這天」
中央氣象局表示，本周天氣持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部及恆春半島有降雨機率高，其中在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，有局部較大雨勢、大雨或豪雨發生的機率。
至於今（17）日的氣溫，預計會比昨天僅些微回升，中部以北及東北部低溫約14至15度，沿海、空曠地區及近山區平地溫度約12到13度，其他地區低溫約16至18度；預測北部、東北部及東部高溫約17至21度，中南部及東南部地區約24至26度，體感上會較為舒適。
至於何時回溫，氣象局提到，在周五（18）日東北季風減弱，各地氣溫會回升，水氣也會相對減少，不過在迎風面北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，而基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
「希望爸爸死掉」！5歲童許生日願望 下秒含恨離開人世
天下父母心，每個孩子來到世上，對於父母來說都是最棒的禮物，但近日，大陸卻傳出一起悲劇慘案，一名年僅5歲的男童在生日當天，許下唯一的願望是「我希望爸爸死掉....」之後就離開人世間，讓人看了相當不捨。
綜合陸媒報導，大陸一名5歲男童的爸爸因為做生意失敗，在外頭欠下龐大的債務，因為壓力大，所以常常酗酒家暴，男童的媽媽被打的鼻青臉腫，滿身傷痕，而男童媽最後忍無可忍，將男童丟下，獨自收拾行李離開，從此與父子斷了聯絡。
對於妻子的離開，更讓男童爸爸墮落，並將情緒全部都發洩到兒子的身上，就在男童生日這天，爸爸依舊喝得非常醉，再次把兒子痛毆一頓，鄰居見狀報警後，緊急將小孩送醫，但最後仍傷重不治，小孩臨終之前，在病床上小聲的許下生日願望「我希望爸爸死掉...」隨後就離開人世間，讓在場的醫護紛紛淚崩。
AIT來訪！盧秀燕當面提拒萊豬 氣氛超尷尬
美國在台協會處長酈英傑一行人，昨（16）日拜訪台中市政府，市長盧秀燕則率領市府團隊歡迎，盧秀燕致詞後，直接切入萊豬議題，對明年開放萊豬表示關切，過去台灣相關食物的法律非常嚴格，必須零檢出萊克多巴胺，不管豬肉的生產製造與進口都不可含萊劑，這是既定法律，美國在台協會處長酈英傑則緊盯手上資料，並未立即回應，現場氣氛尷尬。
中天記者節目萌扮《鬼滅》禰豆子 網友大讚：戀愛了
中天新聞換照失敗，12日起從有線電視轉戰網路播報新聞，由於在網路上播出尺度大開，不僅主播鄭亦真播報時直接吃起漢堡，主播劉盈秀也大跳螃蟹舞、開唱《感恩的心》，現在又有記者扮演動漫《鬼滅之刃》中的角色禰豆子，引起網友討論。
政論節目《頭條開講》15日主播林嘉源和記者李易璇大玩Cosplay，兩人扮演起時下最紅的動漫《鬼滅之刃》中炭治郎、禰豆子，李易璇更是很有誠意的咬起竹筒不說話，只靠肢體動作表達意思，該段節目播出後，引發網友熱議「哇！戀愛了」、「真的很可愛耶」、「電視台限制了中天的綜藝魂」。
好感動！誤開400萬天價發票找到了 買主主動聯繫麻糬店
曾記麻糬15日晚間在粉專緊急公告，要大家協尋一張「400萬零54元」的發票，疑是店員一時手誤，將3顆54元的麻糬價格打成天價，經媒體報導、社群轉傳後，該名買主已經主動致電曾記麻糬，表示願意歸還發票。
國5宜蘭蘇澳服務區的曾記麻糬賣店，因為實習店員尚未熟稔業務，日前在結帳時誤按導致開出天價發票，因為算下來營業稅將近20萬元，讓該店員還有麻糬店都非常緊張，幸好昨日公布協尋消息後，就有女子主動聯繫曾記麻糬店，讓店家非常感動，表示願意親自致贈禮物並拜訪買家取回發票，表達誠摯謝意。（編輯：張嘉哲）