想吃免錢的！客點外送「開大招」爽吃 網看傻：聰明過頭
想吃免錢的！客點外送「開大招」爽吃 網看傻：聰明過頭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 07:28:04
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP動動手指頭，美味的餐點就會送到家門口，不過就有一名店家老闆出面抱怨，表示有一位客人在外送平台點餐，結果在餐點抵達目的地之後，竟然使用「一招」爽吃霸王餐，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
一名滷味攤老闆在「爆怨2公社」貼文指出，接到一筆客人的訂單，內容有王子麵、鱈魚丸、雞心、鳥蛋、大黑干等餐點，結果這位客人收到外送餐點之後，竟然回報給平台「所有餐點均遺漏」讓他感到非常傻眼。老闆憤怒的表示「如果覺得外送的食物比較貴吃不起，那還是建議您吃超商的泡麵就好，以為這樣回報系統就可以吃免費的餐點，真的要小心被告」。
貼文一出，網友紛紛回應「這什麼操作啊，太扯了」、「你永遠不知道奧客的極限在哪裡」、「所以是外送員將塑膠袋交到顧客手中嗎？一看就知道不合理」、「聰明過頭了....支持提告」、「真的有這種客人，之前都聽店家抱怨過，真不敢相信，這吃了不會良心不安嗎」、「我頂多一兩樣錯或沒到，全部遺漏真的太誇張，一看就知道想吃霸王餐」。一般來說如果遇到外送平台有遺漏餐點的狀況，平台會退錢給客人，並且給予優惠折扣券，除非店家提出申訴以及附上相關證明，否則店家收不到該筆訂單的錢。事後，原PO也在留言處表示已經向官方反應，官方表示「已經註記在系統中，並與顧客進行後續處理」。（編輯：張嘉哲）