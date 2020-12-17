特企／三重捷運新案甜甜價　868萬起入席高CP水岸宅

多數年輕人覺得台北買房大不易，想找到位於市區機能好、環境優質的水岸宅價位更是高不可攀，但在台北車站一站之隔的二重重劃區本月公開新案「睿暘水漾」打出「三重CP值最高水岸宅」，以總價868萬起即可入手的豪宅規劃吸引購屋族目光。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「睿暘水漾」擁有重劃區整齊街廓，更緊鄰擁有數十座親子公園、遊戲場與自行車道的大台北都會公園，豐富綠帶休閒媲美大直水岸。對比多數重劃區生活機能不佳，「睿暘水漾」散步3分鐘即進入機能成熟的三重中正北路商圈，便利商店、全聯、愛買與美食餐廳等採買便利十足;一旁有二重國小、國中學區讓孩子就近通學;開車出門約5分鐘銜接新北環快、台64快速道路，約10分鐘即到達台北車站商圈近享北市核心機能。加上擴大三重都市計劃、環狀線Y19B站與機捷A2a站等建設議題，未來「睿暘水漾」將成為新北新都心，帶來房價增值空間。

睿暘建設希冀打造年輕人也能負擔的優質住宅，小坪數18~28坪規劃，不惜成本在外觀採用崗石基座、大廳挑高6米設計，住家則挑高3米6，並有都會健身房、親子遊戲區、天空花園、VIP Lounge Bar等精品公設，僅49戶規劃保有社區單純素質。住家格局方正無走道浪費、0雨遮高坪效，並提供有5年防水保固與[email protected]售後服務。綜合優質環境、增值潛力、豪宅規格，卻僅須總價868萬起即可入手，讓大台北首購族減輕負擔一圓成家夢。