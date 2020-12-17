財長稱囤房稅還要研究1、2年　藍委譏：笑死人的打炒房

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財政部長蘇建榮則說明，在央行信用管制實施之前，對於銀行超貸部分，財政部就已要求公股行庫不能這樣做，也有配合內政部查紅單交易及預售屋交易，囤房稅或是房地合一稅則正在討論。蘇建榮並再次強調「囤房稅不是喊一喊就能讓房價降下來」，也要地方政府配合落實才行，財政部亦已召集各地方政府討論，在1、2年內，也許`年內會看情況。
賴士葆則說，地方政府不配，社會會把矛頭對向他們，財政部到現在還說要研究1、2年，「笑死人的打炒房」，財政部沒出手，那打炒房都是假的。
國民黨立委曾銘宗則拿財政部統計的囤房數據指出，國內持有房屋戶數超過10戶至19戶有16446人，20戶至29戶有1868戶，30戶以上有1066戶，他問蘇建榮看到這數據有什麼感覺？沒感覺嗎？蘇建榮則說「不是沒感覺」，但這些到底是法人還是自然人持有還要進一步了解，曾銘宗則要蘇建榮回去想好標準答案，下次再問他。
此外，曾銘宗也提到房地合一稅2016年開始實施，越打件數越多，要不要調整？蘇建榮也坦言財政部有看到這情況，也在檢討未來要如何調整，但還是要跟行政院跨部會小組討論，至於時間要多久？最快也要一年，因為還要經修法及立法院同意。
對於金管會打炒房工具，曾銘宗詢問金管會主委黃天牧，除金檢之外，也鎖定建築融資集中度較高的8家銀行，未來會不會全面實施？甚至將房屋貸款也納入集中度管制？黃天牧說，目前只針對8家建築貸款集中度高的銀行，不會全面實施，目前也沒有將房貸集中度放進去，未來也不會，這次行政院跨部會小組打炒房主要針對建築業授信，不希望影響一般民眾購屋貸款需求。