特企／聖誕挑禮不踩雷　奧本電剪推男性品味精選指南

這個聖誕你有想要送禮物的那個人嗎？朋友、情人還是一直都想感謝的「自己」？男生的禮物真心不難挑，只要堅守一個絕不NG原則「實用！」再依對象習慣選擇功能、用交情決定價位就完美解決。奧本聖誕精選禮盒489元起，多款再加贈提袋卡片包裝組，邀你共度最難忘的Xmas。

我是廣告 請繼續往下閱讀

男生說要像女生不同部位用不同品牌的保養、彩妝品這樣的程度實在是有點（很）難，此款修容組主打修鬍刀∕鼻毛刀∕修容刀頭三大功能，全機防水可直接以水方便清洗，一機就足以呈現最好的自己，





如果他還沒有一把電動鼻毛刀





以「Gentle Mind紳士心」為概念，台灣兩大男性品牌首度跨界合作，URBANER獨家鋼筆造型電動鼻毛刀，沉穩霧黑機身及立體圓形刀頭設計，安全不扯毛，加上ORINGO植鞣皮後染加工皮套，皆以工匠精神出發，延伸出男性對於細節的品味，聖誕期間限量贈送提袋卡片組。





要以「最會送的朋友」頭銜被記得



常常聽到大家說男生的禮物不像女生的品項這麼多，每到生日情人節等節慶都需要苦惱一番，其實一樣秉持—實用原則，不論對方是情人還是朋友，不分年紀與生活習慣，一支好用的『電動刮鬍刀』他一定用的到！浮動式三刀頭可以將鬍渣效率刮除，水洗設計也十分方便衛生。





《交換禮物全攻略》不同對象的挑禮指南

年終派對季節大家應該都至少有一兩場交換禮物聚會，奧本依四種價位及六大功能分別列出禮物清單，包含鼻毛刀∕修鬍刀∕刮鬍刀∕修容刀∕除毛器∕禮盒組，其中修容刀更是男女都可使用的中性品項，讓你的心意有最適合的歸屬，即使是真心換絕情也要贏！大家的聖誕禮物都買好了嗎？平日24hr快速出貨服務不用擔心驚喜會遲到喔！



奧本電剪官網：https://www.urbaner.com.tw/zh-TW/collections/man