中天轉網路誰在追？快析輿情：成「討厭民進黨」聚落

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據QuickseeK快析輿情資料庫監測，過去1個月YT頻道「中天電視」的訂閱數，平均每日增加2.9萬；觀看次數平均每日則增加143萬，11日關台後更飆升至430萬，2項數據在同業間都首屈一指。另以中天電視14日晚上9點的直播節目《正常發揮》為例，當天最高在線觀看人次為10萬人，若以1%收視率約7.5萬收視人口換算，該節目收視率約1.33，對照當天同時段電視節目收視率，三立的《新台灣加油》和TVBS的《少康戰情室》分別是1.09和1.01，都輸給中天，民間一股「挺中天」民氣儼然成形，並且很直接地透過「訂閱」和「觀看」行為反映出來。
究竟誰在支持中天引發外界好奇，一般認為「韓粉」至關重要，尤其11月中天「反關台挺中天」戶外開講，不乏看到民眾攜帶「韓國瑜元素」到場聲援，因此容易直觀的將「挺韓」和「挺中天」劃上等號。不過據QuickseeK監測近2周網路對「中天轉戰YT」的討論，結果發現「韓國瑜」的影響甚微，輿情基本上已不把韓國瑜和中天相提並論，而是針對「NCC、民進黨政府」，進行有關「新聞自由、言論自由、網管法」的討論。換言之，韓國瑜在中天事件裡的角色已淡化，甚至「挺韓」已和「挺中天」已經脫勾，取而代之的，則是看不慣民進黨政府作為的人在挺中天。
據了解，自NCC 11月宣布不予中天續照起，「中天電視」的訂閱數已上升近90萬，且數字仍在上升中。TPOC台灣議題研究中心認為，現在中天電視的頻道變得相當有參考價值，從每日影片觀看次數、聊天室留言等，都可觀察這90-100萬「討厭民進黨」的人的動態變化，彷彿成為最前線的民意觀察站。