迎2021馬拉松營運　北捷跨年夜42小時不打烊

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臺北捷運公司提醒，板南線國父紀念館站5號出口，由於通道較為狹窄，考量旅客安全，將於31日20時關閉，引導旅客由出口3進出，請旅客多加留意。
另外，貓空纜車首次推出「101煙火之眼」專屬車廂，陪大家一起追煙火；延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止。
值得一提的是，由於31日為上班日，開放攜帶自行車搭乘捷運時段為上午10時至16時(不含文湖線各車站及淡水站、臺北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站），16時後不開放搭乘捷運，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。
至於跨年夜的交通紓運，北捷表示，民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場，散場時，由於人潮眾多，北捷也邀請民眾儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，回家更省時方便。
另外，鄰近跨年活動現場的臺北101/世貿站，預計自21時30分起，採取部分列車過站不停措施；市政府站則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。