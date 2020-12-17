迎2021馬拉松營運　北捷跨年夜42小時不打烊

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迎2021馬拉松營運　北捷跨年夜42小時不打烊

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-17 14:57:32｜update2020-12-17 15:17:35

101跨年全球首創360度輪狀煙火！1.6萬發、施放長度達300秒
▲台北捷運公司表示，為迎接跨年夜眾多人潮，將自12月31日起，連續營運42小時不打烊。（圖／NOWnews資料照）
台北捷運公司今（17）日表示，配合12月31日臺北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，臺北捷運循例連續42小時（109年12月31日6時起至110年1月1日24時，小碧潭站及新北投站除外）營運不收班。配合防疫措施，請旅客務必全程佩戴口罩搭車，列車與車站亦將增加消毒頻率，共同維護大家的健康。
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台北捷運表示，由於今年遭逢疫情，北捷鄭重呼籲，防疫不放假，請搭乘捷運跨年的旅客，務必遵守中央防疫政策，進入車站及搭車均須全程佩戴口罩。因應跨年搭乘人潮，列車車廂及民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，提高消毒頻率。
臺北捷運公司提醒，板南線國父紀念館站5號出口，由於通道較為狹窄，考量旅客安全，將於31日20時關閉，引導旅客由出口3進出，請旅客多加留意。

另外，貓空纜車首次推出「101煙火之眼」專屬車廂，陪大家一起追煙火；延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止。

值得一提的是，由於31日為上班日，開放攜帶自行車搭乘捷運時段為上午10時至16時(不含文湖線各車站及淡水站、臺北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站），16時後不開放搭乘捷運，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

至於跨年夜的交通紓運，北捷表示，民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場，散場時，由於人潮眾多，北捷也邀請民眾儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，回家更省時方便。
另外，鄰近跨年活動現場的臺北101/世貿站，預計自21時30分起，採取部分列車過站不停措施；市政府站則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。
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