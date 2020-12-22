新北少年隊以偵辦刑案決心協尋中輟生　獲國教署肯定！

新北市警局少年隊今年拿到教育部國教署頒發的輔導中輟生績優行政機關，可以說是實至名歸。少年隊表示，長官要求將心比心，把逃避上課的學生當成自己的孩子關心，並且要求所屬把轄區失聯1個月以上的學生，比照刑事案件偵辦，用盡全力把迷途的學生找回來。

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績效良好的新北少年隊一年可以找回中輟生近千人次，尋獲率全台高居第一，少年隊透露，除了把中輟生當成自己的家人關心以外，還有一項法寶，就是長官特別關心中輟生是否協尋回來，如果超過一個月還是失聯，就會採取列管的方式，啟動刑案偵查機制，把這些中輟生當成重要刑案協尋，下面的員警也能感受到「破案」的壓力，自然尋獲率提高，也成為獲獎的關鍵。

▲新北少年隊預防組組長陳義峰表示，每年都會邀請劇團到國高中，以淺顯易懂的方式宣導法律常識。（圖/記者康子仁攝）

對許多青少年來說，由於正值叛逆期，或是家庭因素，對於上學興趣缺缺，對少年隊來說，要找回迷途的羔羊，已經是一件不容易的事，要讓他們步入正軌，願意回到學校重拾書本，更是高難度的挑戰，卻也是少年隊最大的成就感。





讓少年隊印象深刻的個案，小雅(化名)是一個未成年的女學生，今年中突然失蹤一個多月，母親終日以淚洗面向警方求助，少年隊先從小雅的臉書和交友圈著手抽絲剝繭，研判有一個男網友可能知道下落，接著到該網友工作的地方對其曉以大義，終於在男方的家中把小雅帶回，少年隊的善行，也挽回一個破裂的家庭。





另一個案主角是龍龍(化名)，因為父親早逝，母親的同居人在酒後動輒揚言要把龍龍趕出去，雙方關係緊張，上了國中之後經常因口不擇言和同學發生衝突，不得已之下轉學，逐漸對課業失去興趣，每天在外遊蕩，就算去了學校，也是趴著打瞌睡，看不見未來的方向。



在社工和員警的開導下，龍龍也逐漸懂事，慢慢能理解母親獨自撫養小孩的辛苦與無奈，母親終日工作就是希望經濟獨立，不再依賴同居人，龍龍也體認到自己身為家裡唯一男生，應該肩負保護母親的責任，後來發覺自己的興趣在美容美髮科，國中畢業後決定就讀建教合作班，一邊念書一邊賺錢，立志成為一個美髮設計師，希望有能力照顧好家人。



▲新北少年隊邀請法官和檢察官進入校園，灌輸學生法律知識，避免誤觸法網。（圖/新北少年隊提供）

由於許多中學生因為沒有法治觀念誤觸法網，新北少年隊預防組組長陳義峰經常邀請檢察官和法官到國高中演講，讓學生知道如何保護自己；也由於許多學生對於硬梆梆的法律條文興趣不高，少年隊每年都會公開招標，邀請專業劇團進入校園，用輕鬆詼諧寓教於樂的方式，把重要的法律觀念灌輸給學生，避免一個不小心誤觸法網。

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