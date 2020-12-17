姚淳耀撲倒侵犯女星　媽媽不敢相信：怎演這種角色

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《返校》由姚淳耀飾演的「沈華」老師角色，原是「學妹」李玲葦心中溫暖的依靠，在第4集的侵犯戲播出後形象瞬間崩壞，揭穿了他充滿自卑的心態。更有網友表示自己剛看完《親愛的房客》還沉浸在動人情緒中，看完《返校》影集播出竟直呼：「把我的眼淚還來！」李玲葦自曝緊張到不敢和爸媽一起看播出，爸媽看完後也面面相覷的說：「想把沈華掐死！」姚淳耀則說：「我媽看了就說，怎麼演這種角色！會不會後悔接演？」針對這些反應，姚淳耀認為「沈華」是充滿多層次的角色，對他而言是從影以來一大挑戰，他更謝謝製作人選中他演出，姚淳耀也欣慰表示：「如果大家看完都說想扁我，那就代表我成功了！」
首挑大梁演出的新生代演員李玲葦與韓寧，這次在《返校》影集中分別和姚淳耀、夏騰宏有相隔30年的感情線發展，李玲葦也為戲獻出她的「螢幕初吻」！為培養投入的情緒，姚淳耀帶著她一起做「按手」的默契練習，兩人要看著對方雙眼、相互握著手，把彼此交給對方。而夏騰宏看完第4集後也讚嘆表示：「雖然看過劇本，但在螢幕上看到姚淳耀充滿張力的戲劇演出，真的是嚇死！」
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