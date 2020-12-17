姚淳耀撲倒侵犯女星　媽媽不敢相信：怎演這種角色

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▲《返校》今（17）日舉辦媒體茶敘。（圖 / 公視提供）

× ▲《返校》今（17）日舉辦媒體茶敘。（圖 / 公視提供）

▲姚淳耀角色變化太大，連媽媽都無法接受。（圖 / 公視提供）

× ▲姚淳耀角色變化太大，連媽媽都無法接受。（圖 / 公視提供）

首挑大梁演出的新生代演員李玲葦與韓寧，這次在《返校》影集中分別和姚淳耀、夏騰宏有相隔30年的感情線發展，李玲葦也為戲獻出她的「螢幕初吻」！為培養投入的情緒，姚淳耀帶著她一起做「按手」的默契練習，兩人要看著對方雙眼、相互握著手，把彼此交給對方。而夏騰宏看完第4集後也讚嘆表示：「雖然看過劇本，但在螢幕上看到姚淳耀充滿張力的戲劇演出，真的是嚇死！」