姚淳耀撲倒侵犯女星　媽媽不敢相信：怎演這種角色

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

姚淳耀撲倒侵犯女星　媽媽不敢相信：怎演這種角色

記者薛羽彤/台北報導

calendar_today2020-12-17 19:32:05｜update2020-12-17 19:37:23

▲姚淳耀（右）飾演角色黑化，侵犯女學生。（圖 / 公視提供）
▲姚淳耀（右）飾演角色黑化，侵犯女學生。（圖 / 公視提供）
《返校》影集播出後引起網友高度討論，上周六播出的第4集劇情竟急轉急下，劇中飾演「沈華」老師的姚淳耀，因被「學妹」李玲葦看穿沒有才華的真相，竟惱羞成怒將她「撲倒」，金鐘視帝的演技好到觀眾紛紛嚇壞直喊：「母湯！」他也欣慰表示：「如果大家都被我嚇到，代表我成功了！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《返校》今（17）日舉辦媒體茶敘。（圖
▲《返校》今（17）日舉辦媒體茶敘。（圖 / 公視提供）
《返校》由姚淳耀飾演的「沈華」老師角色，原是「學妹」李玲葦心中溫暖的依靠，在第4集的侵犯戲播出後形象瞬間崩壞，揭穿了他充滿自卑的心態。更有網友表示自己剛看完《親愛的房客》還沉浸在動人情緒中，看完《返校》影集播出竟直呼：「把我的眼淚還來！」李玲葦自曝緊張到不敢和爸媽一起看播出，爸媽看完後也面面相覷的說：「想把沈華掐死！」姚淳耀則說：「我媽看了就說，怎麼演這種角色！會不會後悔接演？」針對這些反應，姚淳耀認為「沈華」是充滿多層次的角色，對他而言是從影以來一大挑戰，他更謝謝製作人選中他演出，姚淳耀也欣慰表示：「如果大家看完都說想扁我，那就代表我成功了！」
▲姚淳耀角色變化太大，連媽媽都無法接受。（圖
▲姚淳耀角色變化太大，連媽媽都無法接受。（圖 / 公視提供）
首挑大梁演出的新生代演員李玲葦與韓寧，這次在《返校》影集中分別和姚淳耀、夏騰宏有相隔30年的感情線發展，李玲葦也為戲獻出她的「螢幕初吻」！為培養投入的情緒，姚淳耀帶著她一起做「按手」的默契練習，兩人要看著對方雙眼、相互握著手，把彼此交給對方。而夏騰宏看完第4集後也讚嘆表示：「雖然看過劇本，但在螢幕上看到姚淳耀充滿張力的戲劇演出，真的是嚇死！」

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀