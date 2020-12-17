迎戰宅經濟　台中百貨Outlet紛改裝展店直球對決

因應疫情改變民眾生活型態，實體賣場紛紛強化體質迎戰，台中市邁入第25年的廣三SOGO，重資改裝引進「日式生鮮超市」及銘店等，主打優質生鮮、嚴選美味﹔麗寶Outlet則看好國旅盛行，餐飲市場發燒，引進米其林美食添好運及美式休閒第一品牌GAP，展店計畫不停歇，並首次推出「空中野餐」，以在摩天輪享用星級美食噱頭吸客。

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後疫情時代宅經濟衝擊實體賣場，百貨賣場紛紛應變突圍，剛歡慶25周年的廣三SOGO大手筆，全館進行大改裝，地下一樓新增「好地方超市」，標榜在地生活好鄰居，新鮮採購好地方，光生鮮產品就佔一半營業空間，從壽司、農畜水產品等，全標榜產地直送，新鮮健康安全，且有七成進口，要讓消費者免出國就能滿足需求。

▲迎戰宅經濟 ，台中廣三SOGO百貨改裝引進生鮮超市，標榜新鮮健康安全，低鉀蔬菜首度進駐百貨超市。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.17)

「好地方超市」營業品項有生鮮、熟食、日配、乾貨及酒類五大類，17日開幕，首五日天天推出25元購便宜活動，包括12包一串抽取式衛生紙，十入洗選蛋及2.6公升沙拉油，通通只要25元，每天優惠早鳥客人﹔廣三SOGO超市是中部百貨唯一設有一樓專用出入口，及專屬地下停車場直達電梯的超市，不受百貨營業時間限制，每天早上9時30分開店服務。



▲廣三SOGO 百貨生鮮超市，日本直送生鮮蔬果、海鮮，滿足不用出國就能大飽口福。（圖／記者金武鳳攝， 2020.12.17)

廣三SOGO大改裝後，引進不少主力品牌，包括全台首發的「五星級手工法式甜點APOLLO Coffee」、中部獨家「京越莊燕窩」、日式直營造型剪髮「QB HOUSE」等特色獨家店櫃，及大陸知名火鍋海底撈也於11月進駐。多元化變革預估月來客數可增加5萬人，年營業額上看1.5億元。



▲台中麗寶OUTLET配合添好運進駐，推出空中野餐噱頭，19日有搭摩天輪享星級美食活動。（圖／麗寶提供） 麗寶Outlet看好國旅盛行，展店行動如火如荼，美式休閒第一品牌《GAP》，今天進駐是中部Outlet首店，提供男、女Outlet款式，搶手的兒童服飾也齊全供應，全店涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝，歡慶開幕，即日起至20日，祭出全台最低折扣，任選三件正價商品享6折。

▲台中麗寶OUTLET迎接耶誕，耶誕樹及耶誕老人已準備好了，讓園區洋溢濃濃耶誕氛圍。（圖／麗寶提供）

同時，榮獲11年米其林一星肯定的《添好運》，19接著入駐，當天將與天空之夢摩天輪合作，首次推出《食來運轉添好運～空中野餐Party》，提供在摩天輪車廂內俯瞰大台中美景，同時大啖星級美味，之後還能與全台唯一500年的聖誕橄欖樹拍美照抽好禮， 絕無僅有的聖誕體驗，噱頭無敵。