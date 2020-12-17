高通回歸蘋果供應鏈　Q3營收排名全球IC產業第一

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位居第二的博通（Broadcom）第三季營收達46.26億美元，年成長3.1%，擺脫連續六季的年衰退態勢，主因在雲端、無線與網通等應用的需求拉抬，同時博通也是蘋果新機的晶片供應商之一，因此抵消了中美貿易摩擦帶來的衝擊。
第三名輝達（NVIDIA）營收持續受到網通晶片商邁倫（Mellanox）的挹注，年成長高達55.7%，成長幅度再度居冠。超微（AMD）則是在筆電、桌機、資料中心與家庭遊戲機市場皆獲得佳績，推升其營收至28.01億美元，年成長55.5%緊追輝達之後，排名第五。
賽靈思（Xilinx）與戴樂格半導體（Dialog）則是第三季唯二衰退的業者，分別排名第六與第十名。前者依然受到中美貿易摩擦影響，網通領域部門營收年衰退37%，拖累其整體營收表現。戴樂格半導體則是客製化混合訊號產品線表現不佳，該部門年衰退19.6%，導致整體第三季營收僅3.02億美元。
台系IC設計業者整體表現依然出色，聯發科排名第四，營收年增53.2%。另外，值得一提的是，由於客戶積極拉貨的情況下，瑞昱（Realtek）與聯詠（Novatek）受惠於客戶積極拉貨，營收年成長皆超過40%，雙雙超越邁威爾（Marvell），分別拿下第七與第八名，其中瑞昱更緊追在賽靈思（Xilinx）之後，雙方營收差距約700萬美元。
整體而言，儘管中美貿易摩擦與疫情衝擊，遠距辦公與教學仍持續帶動資料中心、網通、筆電等產品需求上漲，再加上終端系統客戶也擔憂斷鏈問題再次上演，故仍積極拉貨。
展望2021年，分析師姚嘉洋認為，中美貿易摩擦與疫情發展存在變數，加上全球晶圓產能供給也嚴重不足，IC設計業者勢必會適度漲價，以確保上游晶圓產能正常供給，綜觀來看，預計明年全球IC設計產業仍會持續成長。