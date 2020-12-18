4星座2021財運爆棚！「第2位」有貴人相助　存款倍數狂飆

2020相信有不少人的財運、工作都受到影響，就快來到嶄新的2021年，有哪幾個星座男女可以得到財神加持，成功讓財運變好、錢財爆棚呢？塔羅牌艾菲爾老師也在微信官方帳號分享「4星座」在2021年錢財將爆棚，來看看你是不是財神寵愛的幸運兒吧！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了2021年「4星座」財運爆棚。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了2021年「4星座」財運爆棚。（示意圖／取自 pixabay ）

進入2021年，「木星」在你的偏財宮閃耀，天秤可說是最讓人眼紅的幸運兒了。各種中獎接連不斷，三天一小獎、五天一大獎，讓周遭的人羨慕得都想從你這兒沾點好財運回去，請你在運氣特別好的那天，一定要買些彩券試試，你不會失望的。另外代表財運的守護星“金星”在2021年也大多維持順行，更為天秤的整體財運帶來極大助力，若打算進行投資理財的，今年就是你的最好時機；已有投資的天秤，則會在2021年迎來大豐收！種種的錢財好運，讓天秤2021可以過得眉開眼笑。





第三名、巨蟹座





2021年，巨蟹的第八宮有大吉星「木星」拱照，你可以不必為錢財煩惱了！木星降臨第八宮象徵你有偏財好運，且多是貴人贈財，身邊的領導同事、長輩親友、甚至愛人，都能提供給你極佳的賺錢與工作機會，讓你在得財的路上早早就贏在起跑點，很快財庫就能大有收穫。另外木星進入第八宮也代表因人得財，你將能明顯感受到另一半特別的旺夫、旺妻，完全是你的最佳神隊友；有考慮與人合夥、創業的巨蟹，今年也是你的最佳機會；另外2021也很容易獲得他人贈財，可能是土地、資金、也可能是遺產。





第二名、金牛座





身為金牛的守護星，同時也像徵財運的吉星「金星」在2021年幾乎都維持順行，金牛的財運與過去相比，將能大幅度上升！特別是「木星」在你的事業宮停留，你很適合穩紮穩打的賺錢模式，工作及財運上，只要正向經營，幾乎都能順風順水，而且還會遇到貴人相助，升官加薪、喜獲大案子、大客戶等都能如願，讓你在正財上可以鬆 下好大一口氣了。另外「金星」不只提升你的財運，更能守住財庫，過去總是莫名破財連連的你，今年終於一掃霉運，成功讓錢財只進不出了。看著存款數字不斷成倍數上漲，就是2021你最開心的事。





第一名、摩羯座





過去摩羯受到諸多行星逆行壓制，使你運勢無法開展，幸好2021年，有幸運之星「木星」在財帛宮照拂，摩羯的財運終於一飛沖天、得到翻身！之前拮据的窘境退去，欠下的款項、卡費、貸款一一還清，讓你的錢財越積越多；加上木星加持，讓原本就愛賺錢的你，今年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演。另外有考慮兼職創業的摩羯，今年也是你的最佳機會。正財源源不絕湧進，偏財又是各種好消息降臨，摩羯的2021就是財神爺的寵兒！（編輯：郭佩蓉）

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