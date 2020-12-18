快訊／增2境外移入、芭蕾舞團今離台　莊人祥出面說明

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快訊／增2境外移入、芭蕾舞團今離台　莊人祥出面說明

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-18 10:08:24｜update2020-12-18 10:09:30

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（18）天召開臨時記者會說明疫情。（圖／指揮中心提供）
新冠肺炎持續在全球肆虐，謹守國境大門的台灣，也難敵境外移入的影響，中央流行疫情指揮中心，今（18）天再度召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明國內《新增2名境外移入個案》，以及莫斯科芭蕾舞團因為有團員染疫，今天將全團飛離台灣等事宜。
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根據指揮中心統計，截至17日，目前國內累計117,794例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含115,727例排除)，其中757例確診，分別為665例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、616人解除隔離、134人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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