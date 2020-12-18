扛起社會責任的男人最帥　湯姆克魯斯為防疫飆罵員工

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就因為在疫情期間，電影還能開拍是多麼幸運的事情，也才會引爆出高EQ的他在片場，看到不遵守防疫規範的工作人員，不惜爆粗口也要訓誡的音檔。
湯姆克魯斯破口大罵：「我們應該是大家的榜樣，因為我們的電影，許多好萊塢的人才能繼續工作，他們相信我們能兼顧防疫與拍片，這部片提供數千個工作機會，你們這些XXX，不要再讓我看到有人不遵守防疫。」
「我不要你們道歉，要道歉就跟那些因為沒工作而繳不出房貸的人道歉，你們的道歉也沒辦法讓他們當飯吃或是付大學學費。」
「我每天晚上都在煩惱這些事情，我在煩惱整個電影產業的未來。我現在講清楚了，如果有人做不到，全都給我滾蛋！」
這則音檔流出，引起廣泛的討論，都是大讚湯姆克魯斯嚴以律己的防疫態度，尤其在歐美國家許多人的防疫觀念仍不夠確實，更顯得他如此重視疫情的可貴。
從湯姆克魯斯的憤怒中，看到不只是他對於最摯愛的電影，想用盡一切努力保護，更是對於社會責無旁貸的理念。他知曉自己的影響力，所以更要以身作則，一部電影的成敗對於他而言，重要的不僅是票房，更是要與所有電影產業共體時艱，他身價不斐，但他關懷的是因為疫情而無法餬口的工作人員。
更高層面的是，在這動盪不安的一年，他亟欲讓人看見只要努力，只要做好自己應遵守的本分，是可以讓世界慢慢變好的，所以他不允許任何疏忽、輕蔑、自私，而繼續成為疫情的破口。
那一刻，他不是一個電影明星，不是一個製片人，而是一個真切希望這混亂的世界，可以撥亂反正的地球人。
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