毒品防制全國大型研討會登場　高雄發表緩起訴多元成果

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法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民親自領軍出席活動，罕見來自全國各地方檢察長全員到齊，副市長林欽榮及市府團隊、全國各地毒防中心代表、民間單位成癮學會、毒品處遇政策研究學會、藥物濫用防治研究學會、社工師等近300人參與盛會。
陳其邁開幕致詞表示，總統蔡英文強調，毒品問題是所有家長最關切的議題，反毒是政府的「第一要務」、「優先中的優先」，高雄市政府在107年成立了全國唯一的毒品防制局，以統整推動全市的毒品防制業務，代表高雄市對毒品防制的最高度重視，也宣示毒品防制是市政要務。
陳其邁進一步指出毒品防制攸關社會安全與國家發展，但關進監獄並非能完全正本清源的解決毒品問題，為促進我國毒品司法處遇的進步，凝聚毒品防制網絡的合作，高雄市早在107年率全國之先，首創推動「本土化多元處遇計畫」，結合地檢署、醫療體系、毒防局的金三角緊密合作，超前部署實施緩起訴多元處遇模式，協助毒品施用者復歸社會，降低再犯，已有具體成效。希望配合毒品危害防制條例第24條修法明年上路，將此經驗推展到全國，在強調以人為本的政策方向及多元處遇模式中，能有更完善的緩起訴處分制度。
蔡清祥說，毒品危害防制條例第24條在去年12月修法通過，賦予緩起訴更多元處遇模式，對施用毒品者緩起訴前應徵詢醫療專業進行評估與分流，除戒癮治療外，也可進行精神、心理治療或其他適當處遇措施，今年8月訂定辦法配合第24條修法在明年一月上路，高雄市於二年前已率先首創司法、醫療及毒防局合作之緩起訴多元處遇金三角模式，非常值得觀摩，期能更完善相關機制的運作，協助個案戒除毒癮、復歸社會，以落實行政院新世代反毒策略2.0的降低再犯政策。
今天同時進行多項專題研討，政委羅秉成主講「毒品再犯防制新展望」、高檢署檢察長刑泰釗主持「毒駕防制之挑戰與展望」專題、行政院毒防基金委員李志恆教授主持「新興毒品之挑戰與回應」專題、高雄市毒防局長林瑩蓉主持「多元處遇網絡合作新模式」專題，期集思廣益凝聚前瞻之策略方針。
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