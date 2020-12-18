毒品防制全國大型研討會登場　高雄發表緩起訴多元成果

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

毒品防制全國大型研討會登場　高雄發表緩起訴多元成果

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-12-18 13:30:00

▲毒品防制全國大型研討會首次在高雄展覽館正式登場。（圖／高市毒防局提供）
▲毒品防制全國大型研討會首次在高雄展覽館正式登場。（圖／高市毒防局提供）
毒品防制全國大型研討會首次在高雄展覽館正式登場，高雄地方檢察署攜手高雄市政府毒品防制局及市立凱旋醫院於18日共同舉辦「高雄領航2020毒品防制新作為網絡合作研討會暨多元處遇成果發表會」，分享高雄率全國之先首創的緩起訴本土化多元處遇模式，上午由高雄市長陳其邁親自主持開幕儀式。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天特別邀請前副總統大仁哥親錄反毒宣言影片做為開幕神秘嘉賓，毒防局長林瑩蓉表示，前副總統陳建仁是流行病學及公衛專家，也是在SARS及今年COVID-19扮演抗疫的重要指導者，更具崇高宗教人格，是擔任反毒代言的最佳人選，開幕同時播出陳其邁市長率領的市府團隊、蔡清祥部長率領的司法團隊以及羅秉成政委、醫療體系院長們的反毒宣言，並由高雄市反毒大使戴資穎帶領群體齊聲喊出「反毒雄讚、高雄一百」的反毒宣言影片，為開幕精彩熱場。
▲陳其邁表示，總統蔡英文強調毒品問題是所有家長最關切的議題。（圖／高市毒防局提供）
▲陳其邁表示，總統蔡英文強調毒品問題是所有家長最關切的議題。（圖／高市毒防局提供）
法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民親自領軍出席活動，罕見來自全國各地方檢察長全員到齊，副市長林欽榮及市府團隊、全國各地毒防中心代表、民間單位成癮學會、毒品處遇政策研究學會、藥物濫用防治研究學會、社工師等近300人參與盛會。

陳其邁開幕致詞表示，總統蔡英文強調，毒品問題是所有家長最關切的議題，反毒是政府的「第一要務」、「優先中的優先」，高雄市政府在107年成立了全國唯一的毒品防制局，以統整推動全市的毒品防制業務，代表高雄市對毒品防制的最高度重視，也宣示毒品防制是市政要務。

陳其邁進一步指出毒品防制攸關社會安全與國家發展，但關進監獄並非能完全正本清源的解決毒品問題，為促進我國毒品司法處遇的進步，凝聚毒品防制網絡的合作，高雄市早在107年率全國之先，首創推動「本土化多元處遇計畫」，結合地檢署、醫療體系、毒防局的金三角緊密合作，超前部署實施緩起訴多元處遇模式，協助毒品施用者復歸社會，降低再犯，已有具體成效。希望配合毒品危害防制條例第24條修法明年上路，將此經驗推展到全國，在強調以人為本的政策方向及多元處遇模式中，能有更完善的緩起訴處分制度。

▲法務部長蔡清祥表示，毒品危害防制條例第24條在去年12月修法通過與。（圖／高市毒防局提供）
▲法務部長蔡清祥表示，毒品危害防制條例第24條在去年12月修法通過與。（圖／高市毒防局提供）
蔡清祥說，毒品危害防制條例第24條在去年12月修法通過，賦予緩起訴更多元處遇模式，對施用毒品者緩起訴前應徵詢醫療專業進行評估與分流，除戒癮治療外，也可進行精神、心理治療或其他適當處遇措施，今年8月訂定辦法配合第24條修法在明年一月上路，高雄市於二年前已率先首創司法、醫療及毒防局合作之緩起訴多元處遇金三角模式，非常值得觀摩，期能更完善相關機制的運作，協助個案戒除毒癮、復歸社會，以落實行政院新世代反毒策略2.0的降低再犯政策。

今天同時進行多項專題研討，政委羅秉成主講「毒品再犯防制新展望」、高檢署檢察長刑泰釗主持「毒駕防制之挑戰與展望」專題、行政院毒防基金委員李志恆教授主持「新興毒品之挑戰與回應」專題、高雄市毒防局長林瑩蓉主持「多元處遇網絡合作新模式」專題，期集思廣益凝聚前瞻之策略方針。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀