2020高雄國際旅展登場 陳其邁：感受高雄的豐盛澎湃
2020高雄國際旅展登場 陳其邁：感受高雄的豐盛澎湃
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-18 13:52:43
2020高雄國際旅展今（18）日起，一連四天將在高雄展覽館熱鬧登場，而這也是今年武漢肺炎疫情爆發以來南台灣最大檔的國際旅展，匯集國內外公私部門近400個攤位參展，高雄市長陳其邁表示，豐盛、澎湃彰顯出南部人大方的做事態度，歡迎全台民眾來高雄旅遊、感受溫暖熱情。
陳其邁提到，去年當副院長的時候，也曾經到高雄旅展，這次則是以市長身分來，今年的高雄旅展也比去年規模更大、參與的人數也更多，參與的國家也高達9個，越辦越膨派、越辦越熱鬧，高雄市旅館商業公會理事長劉坤福理事長也說，跨年的飯店已經快客滿，所以大家要來高雄跨年要快一點，要不然就要拜託高鐵的江耀宗董事長多開幾班車，因為高雄人可能會非常多，高雄幅員遼闊，民眾也可以往東9區的大旗美地區旅行，絕對精彩可期。陳其邁笑說，常常大家會問說高雄有什麼景點推薦？這是其實是最困難的答案，高雄38區有16個原住民族，山海河各有不同的景色、具豐富的多元族群文化，可說是處處美麗、無限精彩；南部人是這樣，要做就要大、不然就不要做，市府也會配合業者行銷高雄，高雄現在也舉辦「高雄一百週年慶｜PHONE狂GO物時時抽」活動，時時抽、時時中，抽到大家精神衰弱，並結合旅宿業者，只要來高雄住宿就送夜市券和商圈券，總共有四百塊，鼓勵大家來到高雄旅遊。陳其邁認為，隨著疫苗生產加緊腳步，疫情將在明年春夏露出曙光，他也從中看到未來旅遊的前景，後疫情時期的國旅蓬勃，讓我們有機會更認識台灣土地的美麗；疫情結束後肯定會迎來國外的報復性旅遊，台灣做為疫情中的亂世福地、美麗寶島亦會吸引國外目光及遊客，在此刻辦理旅遊展，也是高雄觀光旅宿超前部署的一環。