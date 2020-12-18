建構防走失網絡　銀光守護貼即時協尋失智長輩

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建構防走失網絡　銀光守護貼即時協尋失智長輩

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-12-18 14:27:28

建構防走失網絡　銀光守護貼即時協尋失智長輩
▲銀光未來創新協會捐贈銀光守護貼給嘉義市。（圖／記者郭政隆攝2020.12.18）
台灣失智症盛行率推估，整體失智人口佔全國人口1.24%，現今預防長輩走失已成為全民運動，因此顯見建構防走失網絡格外重要，由前國民黨主席朱立倫創辦的銀光未來創新協會因應這種現況，18日上午捐贈200份互動式QR Code「銀光守護貼」給嘉義市，並由市長黃敏惠與朱立倫象徵性將守護貼拼上嘉義市失智友善社區地圖上，同時示範操作方式。
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▲黃敏惠市長與朱立倫象徵性將守護貼拼上嘉義市失智友善社區地圖上。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.18）
▲黃敏惠市長與朱立倫象徵性將守護貼拼上嘉義市失智友善社區地圖上。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.18）
QR Code是每天都在用的，如變成貼紙則可以貼在長輩的常用鞋、平安符、錶帶、敬老卡或醒目的物品，當長輩需要支援時，善心人士只要用手機掃一下守護貼紙的QR Code，在黃金3秒就可立即撥打到緊急聯絡人、家屬或者是派出所等，可提高長輩外出活動的安全感，即時協助失智長輩；「銀光守護貼」可讓長輩貼在衣物或用品上，即日起開放申請，嘉市府呼籲，家中如有走失之虞的長輩，可逕向嘉義市長照中心或嘉義市2家失智共照中心現場申請與註冊，共同守護失智長輩出門在外「安全」。
▲黃敏惠市長與朱立倫示範操作方式。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.18）
▲黃敏惠市長與朱立倫示範操作方式。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.18）
黃敏惠表示，市府提供智慧多元的失智協尋服資源，除了警察局按捺指紋、守護嘉憶人防走失載具、預防走失手鍊等，今天更多了「銀光守護貼」守護長輩，讓大家多一種選擇，也請里長們協助推廣；協會創辦人朱立倫運用創新科技，以手機掃描互動式QR Code解決高齡者面臨的困難，民間資源更可貴，要珍惜與善用。嘉義市也整合失智資源，結合社區失智據點，並加入醫療體系環環相扣，成為對失智者友善的幸福城市。
▲朱立倫向黃敏惠市長說明銀光守護貼QR
▲朱立倫向黃敏惠市長說明銀光守護貼QR Code使用方法。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.18）
嘉義市長期照顧管理中心主任莊美如指出，嘉義市與銀光未來創新協會合共推廣守護貼，互動式QR Code具備顯示長者個別狀況、3秒即刻連絡家屬、提供鄰近派出所地圖、隨時可更改聯絡資訊等特點；現階段由銀光未來創新協會捐贈200份免費使用，必須先寫同意書與長輩特性與聯絡人資訊基本資料後，在資料建檔後輸入QR Code中，即完成註冊。
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