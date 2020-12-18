建構防走失網絡　銀光守護貼即時協尋失智長輩

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QR Code是每天都在用的，如變成貼紙則可以貼在長輩的常用鞋、平安符、錶帶、敬老卡或醒目的物品，當長輩需要支援時，善心人士只要用手機掃一下守護貼紙的QR Code，在黃金3秒就可立即撥打到緊急聯絡人、家屬或者是派出所等，可提高長輩外出活動的安全感，即時協助失智長輩；「銀光守護貼」可讓長輩貼在衣物或用品上，即日起開放申請，嘉市府呼籲，家中如有走失之虞的長輩，可逕向嘉義市長照中心或嘉義市2家失智共照中心現場申請與註冊，共同守護失智長輩出門在外「安全」。
黃敏惠表示，市府提供智慧多元的失智協尋服資源，除了警察局按捺指紋、守護嘉憶人防走失載具、預防走失手鍊等，今天更多了「銀光守護貼」守護長輩，讓大家多一種選擇，也請里長們協助推廣；協會創辦人朱立倫運用創新科技，以手機掃描互動式QR Code解決高齡者面臨的困難，民間資源更可貴，要珍惜與善用。嘉義市也整合失智資源，結合社區失智據點，並加入醫療體系環環相扣，成為對失智者友善的幸福城市。
嘉義市長期照顧管理中心主任莊美如指出，嘉義市與銀光未來創新協會合共推廣守護貼，互動式QR Code具備顯示長者個別狀況、3秒即刻連絡家屬、提供鄰近派出所地圖、隨時可更改聯絡資訊等特點；現階段由銀光未來創新協會捐贈200份免費使用，必須先寫同意書與長輩特性與聯絡人資訊基本資料後，在資料建檔後輸入QR Code中，即完成註冊。