海巡巡護七號遠征中西太平洋 千浬救援印尼漁工返國門
海巡巡護七號遠征中西太平洋 千浬救援印尼漁工返國門
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-12-18 15:40:00
海巡署艦隊分署「巡護七號」執行「中西太平洋公海漁業巡護任務」，於今(18)日上午平安返抵國門，圓滿完成為期28日巡弋任務，巡航浬程遠達6,800浬，航程期間分別於11月27日至12月5日執行東港籍「金成利1號」漁船印尼漁工昏迷接駁後送；另12月7日執行東港籍「穩達818號」漁船船長後送案，並於昨(17)日由直升機吊掛，2件千浬救援任務均圓滿完成。
東港籍「穩達818號」漁船本(12)月8日行經冲之鳥東南方1,180浬（鵝鑾鼻東南方2,020浬）海域時，蔡姓船長因腹痛難耐且持續嘔吐腹瀉，已三日無法入眠，經轉漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後，建議立即就醫，艦隊分署隨即調派執行中西太平洋漁業巡護勤務之直屬船隊巡護七號前往馳援，雙方採對開方式航行以利縮短病患就醫時間。
13日兩船順利於冲之鳥東南方428浬（鵝鑾鼻東南方1,264浬）處會合，成功接駁該名病患及1名隨船看護。
為縮短救援時間，由國搜中心協調國防部黑鷹直升機加掛油箱增加飛行距離，提前於本(12)月17日12時13分，於鵝鑾鼻東方96浬處進行病患吊掛作業後，隨即返回臺東志航基地轉救護車後送就醫治療。
艦隊分署表示，巡護七號本次任務除充分發揮遠洋救援能量、慰勉我國遠洋漁船及了解漁船其作業環境外，亦依中西太平洋漁業委員會規定檢查漁船有無違規捕魚或其他不法情事，藉此落實責任制漁業，確保公海漁業資源永續發展。