南韓連日確診破千！女星越洋視訊驚呆：台灣記者可群聚？

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《Sweet Home》劇情講述因校園暴力而躲在房裡生活的「繭居族」車賢秀（宋江 飾），他失去家人後，打算看完喜歡的動畫再自殺，沒想到公寓內外發生重大變化，鄰居一一變成恐怖怪物，讓賢秀激起求生意志，與其他倖存的居民李恩赫（李到睍 飾）、邊尚昱（李陣郁 飾）以及徐伊景（李施昤 飾） 並肩作戰守護家園。
問起四位主演有為各自角色準備哪些功課？李施昤、李陣郁以及李到晛皆表示，因劇中遇到的災難無法預測，導演希望他們不要在演技上多做練習，感受現場氛圍並以最真實反應呈現。主角宋江演戲經驗不敵其他人，他表示因為是改編漫畫，為此參考原作及其他電影來揣摩角色，邊演邊想像怪物的模樣。
劇中左右鄰居隨時可能「怪物化」，大家必須提高警覺應戰，若要選一位角色搭檔，宋江想跟恩宥（李到睍劇中的妹妹）組隊，李施昤原本也想選恩宥，後來改成李陣郁飾演的邊尚昱，原因只是他「長得帥」，李陣郁聽到答案開心地不斷指向自己，李施昤笑說：「不管發生什麼事，我都希望能有個帥哥陪在我身旁。」
李陣郁決定要跟宥莉（高允真劇中名）並肩作戰，並解釋：「一開始我本來是想和李施昤那樣的角色一起，但是很有正義感的角色都會犧牲自己去救別人，為了要活下來所以我選了宥莉。」答案卻被李施昤吐槽「來不及了，已經來不及了」；李到晛則希望跟李施昤一起，因為這樣身邊會多不少男性，團隊會更堅強，大家選完後宋江發現自己孤單一人，眾人就笑：「因為你有超能力，不要緊的！自己一人也沒關係，而且有危險的時候宋江會來救我們的！」
問起宋江與前輩們拉近關係的祕訣，宋江認真回答事前跟李施昤對劇本，2人拍攝時才有一定默契，總結就是「前面聊得夠多吧」，答案讓李陣郁、李施昤笑出聲，表示：「宋江真的好可愛！宋江本來就話很多，所以很快就變熟識了！」
其實南韓近期疫情嚴峻，確診人數已連續3天破千例；李施昤在訪問結束後，驚訝詢問旁人：「他們（指台灣記者）為何可以聚在一起？」對於台灣媒體群聚感到震驚，同時顯現台灣優秀的防疫。
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