終結約會「落漆」　全靠聰明與細心將醜態還給漂漂

女孩們約會前，從妝髮到裝束裡裡外外各種打理，所有近乎完美的前置作業，就是想要讓另一半看到最好，最美的自己。但是否有過「事前準備做得好， 約會還是有煩惱」的經驗呢？造成這種措手不及的情境就是「意外ＮＧ」啦！像是突如其來的月經攪局，使身上隱隱散發異味、或是不小心牙齒卡菜渣等，無法給予最即時的救援導致尷尬。其實，要從開始美到結束，只需要一點小心思，就能在許多狀況劇裡迎刃而解。

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▲「牙齒卡菜渣」、「好朋友」突襲產生異味，是造成許多女孩出門約會扣分的元凶。（圖／ＮＯＷ民調）

× ▲「牙齒卡菜渣」、「好朋友」突襲產生異味，是造成許多女孩出門約會扣分的元凶。（圖／ＮＯＷ民調）

做好準備約會 卻在尷尬情境大扣分

近來氣溫偏低，聖誕節、跨年等年度壓軸進入倒數，比起幾個月前的酷熱，冬季對於伴侶出門曬恩愛，更有股雪國般的浪漫，約會不隨便的妳，怎麼能允許在美妙的過程中有一絲絲小插曲，經由NOW民調結果顯示，看看女孩們最怕踩的雷是什麼，其中「牙齒卡菜渣」有28.56％，成為大家的頭號公敵，再來是可能因「好朋友」突襲而產生的異味占25.37％，看得出女孩們普遍對於天上掉下來的「禮物」最為頭痛。



▲現代人「會」帶濕紙巾出門的比例越來越高。（圖／品牌提供）

× ▲現代人「會」帶濕紙巾出門的比例越來越高。（圖／品牌提供）

約會兼顧防疫 日常衛生用品大升級





面對突如其來的窘境，細心的人會準備面紙、手帕以備不時之需，但近來受疫情衝擊，更多人也隨之提升衛生清潔的觀念，將這類日常用品升級為濕紙巾，對於用在戶外打擊髒汙，或是解決約會各種突發狀況，而根據NOW民調顯示，平常「會」帶濕紙巾出門的比例39.81％。



▲濕紙巾越來越講究無刺激成分，更加適合接觸人體膚質。（圖／ＮＯＷ民調）

× ▲濕紙巾越來越講究無刺激成分，更加適合接觸人體膚質。（圖／ＮＯＷ民調）

濕紙巾的成分、材質不斷推陳出新，更加溫和，適合接觸人體膚質，對於現代人來說，比起單純用衛生紙乾擦，濕紙巾的用途更為廣泛，NOW民調調查有61.09％的人認為如廁後只用衛生紙是「擦不乾淨」的；而上完廁所若只用衛生紙，26.59%的人認為「擦不乾淨會殘留髒汙」，24.92%認為「紙質太粗可能會使肌膚過度摩擦」，24.5%認為「擦不乾淨容易有異味殘留」，在在顯示出多數人認為，光靠衛生紙恐擦拭是無法徹底清潔私處的。



▲「成分天然」、「抗菌」、「環保」是現代人心目中濕紙巾的必要條件。（圖／ＮＯＷ民調）

× ▲「成分天然」、「抗菌」、「環保」是現代人心目中濕紙巾的必要條件。（圖／ＮＯＷ民調）

新時代約會寵兒 拭拭樂濕紙巾創新用法 網紅也激推





濕紙巾漸漸融入我們日常生活，也是多數女生約會時的最佳小助手，但市面上各種牌子主打的含水量、抗菌成分都不盡相同，究竟民眾心目中好的濕紙巾該有哪些條件呢？NOW民調分析，民眾最在意的3名為「成分天然」占20.23%、「抗菌」占15.69%、「環保」占 13.85，而這樣的需求，與國內紙巾大廠「紳宇實業」旗下的試試樂系列產品相當吻合，像是「濕式衛生紙」主打，濕潤水感，含銀離子成分以及可沖馬桶的專利分解技術；以及家中寶貝專用的「嬰兒柔濕巾」、「嬰兒紗布毛巾」皆無香料無剌激性，不剌激寶寶們的稚嫩皮膚，許多網紅媽媽都愛用。

業者為了回饋廣大使用者，紳宇實業祭出超狂抽獎活動，憑11、12月發票，於指定通路購買拭拭樂商品滿169元，即可在12/1~1/30登錄參加活動，有機會獲得最大獎GOGORO-2 DELIGHT-ABS，讓你我都能為地球環保盡一份心力。





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