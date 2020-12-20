越南「神仙顏值」鮮肉爆紅 與母同框網友驚：美魔女！
越南「神仙顏值」鮮肉爆紅 與母同框網友驚：美魔女！
記者賴正琳/台北報導
calendar_today2020-12-20 07:00:00
根據四方報報導，隨著科技日新月異，東南亞亦出現不少新生代網紅。其中1名來自越南的天菜Jonathan Nguyen，除了被網友封為「神仙顏值」小鮮肉之外，讓他爆紅的關鍵則是他和母親合照，被人一開始誤認為跟女友合影，因為他媽媽身材保養得當，而且顏值亦是相當驚人。
Jonathan Nguyen年僅24歲，擁有超高顏值之外，還勤上健身房練肌肉，年紀輕輕就坐擁好身材和臉孔。他更不吝惜於Instagram分享他從鮪魚肚男蛻變成腹肌帥哥的過程，成功擄獲萬千粉絲芳心。除了分享日常健身，他還會展現廚藝和歌唱，近期他更開始照顧親戚的小孩，彷彿是成功奶爸一樣。雖然是越南籍，但他本身住在美國洛杉磯，目前圈粉超過16萬，還有很多粉絲為他製作影片和繪畫。至於媽媽如同「美魔女」一樣的凍齡顏值和身材，他也大方分享經驗，是媽媽每天都會運動鍛鍊身材，且十分注重飲食，她完全不吃加工食品，並採用現在很流行的「生酮飲食法」。母子合照讓網友們紛紛留言讚嘆，希望自己到那個年紀也可以這麼漂亮。