穿越時空打臉？蔡英文11年前上街反「萊牛」影片被揪出

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穿越時空打臉？蔡英文11年前上街反「萊牛」影片被揪出

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-18 17:39:39

醫師蘇偉碩拿出一張過去蔡英文總統也曾主張「反毒牛」在街頭遊行抗議萊牛進口的陳年照片，凸顯蔡英文在野時也支持「毒牛」論點。（圖／翻攝孫大千臉書）
▲2009年時任民進黨主席蔡英文曾上街「反毒牛」。（圖／翻攝孫大千臉書）
長期關注萊劑肉品議題的醫師蘇偉碩，日前爆出因公開指出萊豬對人體的危害遭衛福部舉發，蔡政府的「查水表」作為引發輿論，蘇偉碩也稱將會聲請蔡英文擔任證人到案說明，原因在2009年時任民進黨主席的蔡英文，就曾說過「萊牛」是毒牛，如今相關影片更被網友揪出瘋傳，並呼籲「快點備份」。
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聲援蘇偉碩的作家張方遠在臉書粉絲團「方遠北杯講看麥」上，貼出11年前時任民進黨主席的蔡英文，在親自出席「反毒牛 反出賣 反欺騙」大遊行時發表演說的影片，並表示，這部影片還是民進黨自己上傳的，呼籲大家「快點備份」，否則不知道哪一天影片就會不見。
蔡英文當年提到，「遊行有一個很重要的目的，就是要保護我們大家的健康，保護我們的爸媽、朋友、兒子女兒，我們全體國民的健康」，她批評，馬英九政府在跟美國進行牛肉談判的時候，從未與國會、在野黨與人民商量，也未告知社會大眾，蔡英文痛批「這個政府是不透明的，違背民主原則、違背透明化原則」。

蔡英文稱，他們的立場很簡單，只有一個，就是要求政府回到談判桌將所有的事情開誠布公，更大聲疾呼「如果馬政府做不來，我們就叫他下台好不好？」，現場民眾也非常熱烈的回應。

該粉絲團還將2016年3月由蘇偉碩撰寫、公投TPP公民逗陣發行出版的一本「瘦肉精與癌症的前世今生」分享出來，指出，這本冊子完全說明了蘇醫師對於萊克多巴胺有害人體的態度，一路走來始終如一。且早在2016年馬政府執政末期，蘇偉碩就認為，美國必定會對馬英九及蔡英文同時施加壓力，希望能由行政部門盡快發布有關美豬的瘦肉精含量標準。
▲醫師蘇偉碩在2016年出版的「瘦肉精與癌症的前世今生」。（圖／擷取自「方遠北杯講看麥」臉書專頁）
▲醫師蘇偉碩在2016年出版的「瘦肉精與癌症的前世今生」。（圖／擷取自「方遠北杯講看麥」臉書專頁）
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