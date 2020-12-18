2020大港自造節　「自己做、做自己」動手樂無限

一年一度的南台灣自造圈盛事「2020大港自造節」12月5、6日兩日於高雄駁二特區的M.ZONE大港自造特區登場。今年的主題定為「Be Yourself!」自己做，做自己！號召全台近百個自造團隊共襄盛舉，展區內容豐富多元，涵蓋了當代自造者空間，還有自造遊樂園、市集及展演區Maker Show等，多元豐富的內容，讓現場宛如嘉年華會，熱鬧盛大。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市青年局張以理局長表示，「大港自造節」已進入第四屆了，這次將展現多年來全台自造運動的豐盛成果，邀請市民朋友一起來「自己做，做自己！」自造出屬於我們的高雄。

▲「大港自造節」已進入第四屆了，這次將展現多年來全台自造運動的豐盛成果。（圖／記者陳美嘉攝）

大港自造節的推手，M.ZONE執行長楊育修表示，現場有許多驚喜，例如在展場的一面高達2公尺、象徵自造者精神的互動式大光牆（Big lite Brite），這是源自國外自造圈結合LED燈光效果及壓克力條的互動裝置，由高雄在地的自造者合作完成。除了可觀賞精彩動畫外，也能自行拼組，創造獨特的體驗。





海洋廢棄物是人類文明的後遺症之一，有沒有可能「化腐朽為神奇呢」？在今年的海廢小車專區，有令人眼睛一亮的創意作品，這是由光寶集團贊助的CSR計畫，邀集台北科技大學、南台科技大學的同學在MZONE共同腦力激盪，運用「海廢回收材料」重新詮釋出來的作品，現場還有4組大型的小車軌道，讓參與的小朋友與民眾現場玩翻天。



▲現場有運用「海廢回收材料」重新詮釋出來的作品，還有4組大型的小車軌道，讓參與的小朋友與民眾玩翻天。（圖／記者陳美嘉攝）

「地方創生」M.ZONE與 5% Design Action共同舉辦了「家具改造計畫－自己做設計，改造社區空間」，實際進入前金區大同路二段54-4號的社會住宅進行改造，大家一同捲起袖子動手創造傢俱。這些改造的過程及創作的傢俱也帶到大港自造節中呈現，未來高雄民眾將可在前金54號宅的共創教室中使用到這些作品。





新北FRC團隊、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局等，號召優秀的高中生團隊共12組一起參與，透過遊行、展示及舞台表演的方式，讓民眾近距離和「機器人」互動，並了解FRC這個世界級競賽的精神，以及學生們的收獲。



▲全台近百個自造團隊共襄盛舉，展區內容豐富多元，涵蓋了當代自造者空間，還有自造遊樂園、市集及展演區Maker Show等。（圖／記者陳美嘉攝）

今年首創「數位自造加速營」將多年的課程整合設計出「數位自造必學的10堂課」，帶領有心從事硬體創新的9位自造者用10週學會雷射切割、3D列印、3D掃描、UV Printer、木工CNC、割紙機等數位自造工具，再將他們的創意實際用工具創作出來，很多作品都已具有商品化的完成度了。





嘉年華活動中還設立了自造工坊專區、3D列印專區、生活工藝展專區，讓民眾一次看夠有興趣的展示主題，例如在生活工藝展專區可看到「MoziDozen木子到森工作室」獨特的木質燈飾、「Tinco」高質感的錫銀餐具，以及「習木．惜木」結合傳統窗花創作出獨具復古又時尚的木製托盤。