助業者數位轉型　金門跨境電商輔導課程開跑

為協助金門在地業者數位轉型，金門縣政府日前於金門大學綜合大樓辦理跨境電商及產業輔導系列課程，吸引近60位民眾參與，現場透過以實戰操作的方式讓學員了解如何在小紅書、抖音和映客做精準行銷，掌握時下網紅經濟與社群銷售的商機。

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縣府建設處指出，本堂課程邀請TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會共同創辦人陳宏欣博士來擔任講師，並以近年來中國大陸最知名的小紅書、洋碼頭、抖音、快手、映客、淘寶達人等社群軟體來做分享，根據市場消費者動向教導學員如何做最精準、最有效率的行銷。

陳宏欣表示，更說道每個企業型態行銷方式都不一樣，並介紹中國大陸的直播平台、短視頻，以幾個當紅直播主為例，讓學員們體會直播平台所帶來的魅力，更以數據分析直播、短視頻所帶來的龐大商機，課程後半段則以社群電商為題，與學員分享該如何製作行銷內容吸引粉絲，讓學員們對於直播以及短視頻的產業生態圈有更深刻的理解！現場學員可說是收穫滿滿。

縣府建設處提醒，本堂為系列課程第一場，後續將於110年1月起每週三辦理，詳細內容可至「金門三創服務平台」官方網站查詢，或臉書搜尋「金門三創服務平台」追蹤相關內容，若對課程有任何疑問歡迎加入LINE@好友：@kod4743g。