不解年輕人逃避做工！他炫「17天薪資」 網驚嘆：好羨慕
不解年輕人逃避做工！他炫「17天薪資」 網驚嘆：好羨慕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 19:55:04
追求更高的薪水絕對是許多人的共同目標，專業與工作內容也影響著薪資多寡。就有網友分享做工的高額薪資，並好奇為何年輕人寧可領低薪，卻都不願意投入營造業？問題也掀起熱議。
原PO日前在PTT發問，有不少年輕人很喜歡從事服務業，但時數多且月薪僅約2、3萬元，讓他不禁疑惑，「為何不來做工，隨便做一做每個月都有6、7萬元，純賣體力搬搬東西，只是身上會髒而已」，並透露「像我這個月才過17天已經賺4萬多元了」。貼文曝光立刻也引發關注，不少網友也紛紛羨慕回應，「現在年輕人就這樣，不肯吃苦整天抱怨，7萬還嫌少」、「1個月做20天能7萬不錯了，1天3500元，下班還不用跑健身房」。但也有人持相反看法，並點破不為人知的一面，「做工要賺到7萬要師傅等級的吧」、「別鬧了，7萬是師傅等級才領得到好嗎，學徒一天1200包飯就不錯了」、「7萬也是人家拼出來的」、「景氣不好就不太穩定」、「7萬中有多少是未來職業傷害的醫藥費？」「營建業目前看似缺工薪水高，但是環境真的嘆氣」。（編輯：潘毅）