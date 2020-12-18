不解年輕人逃避做工！他炫「17天薪資」　網驚嘆：好羨慕

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不解年輕人逃避做工！他炫「17天薪資」　網驚嘆：好羨慕

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 19:55:04

▲工地（圖／翻攝Pexel）
▲有網友分享自己做工的高額薪資，並好奇為何年輕人都不願意做？（示意圖／翻攝Pexel）
追求更高的薪水絕對是許多人的共同目標，專業與工作內容也影響著薪資多寡。就有網友分享做工的高額薪資，並好奇為何年輕人寧可領低薪，卻都不願意投入營造業？問題也掀起熱議。
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原PO日前在PTT發問，有不少年輕人很喜歡從事服務業，但時數多且月薪僅約2、3萬元，讓他不禁疑惑，「為何不來做工，隨便做一做每個月都有6、7萬元，純賣體力搬搬東西，只是身上會髒而已」，並透露「像我這個月才過17天已經賺4萬多元了」。
▲貼文曝光立刻也引發關注，也掀起兩派網友論戰。（圖／翻攝PTT）
▲貼文曝光立刻也引發關注，也掀起兩派網友論戰。（圖／翻攝PTT）
貼文曝光立刻也引發關注，不少網友也紛紛羨慕回應，「現在年輕人就這樣，不肯吃苦整天抱怨，7萬還嫌少」、「1個月做20天能7萬不錯了，1天3500元，下班還不用跑健身房」。
但也有人持相反看法，並點破不為人知的一面，「做工要賺到7萬要師傅等級的吧」、「別鬧了，7萬是師傅等級才領得到好嗎，學徒一天1200包飯就不錯了」、「7萬也是人家拼出來的」、「景氣不好就不太穩定」、「7萬中有多少是未來職業傷害的醫藥費？」「營建業目前看似缺工薪水高，但是環境真的嘆氣」。（編輯：潘毅）
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