談國家安全　林飛帆籲在野黨勿對試圖併吞台的人卑躬屈膝

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林飛帆今天談及「台灣國防安全」時表示，強化國防自主、深化與盟邦合作才是有效嚇阻，降低戰爭風險，保護台灣的關鍵，過去馬政府寄望於對手開恩，在外交上自我削弱，在國防上鬆懈提升自我防禦能力的作法，民進黨在這4年逐步矯正，今年也逐漸看到成果。
林飛帆指出，以前延宕的潛艦、國艦國造工程，在蔡總統執政4年半以來逐步矯正，發展國機、國艦、潛艦國造，前陣子除了潛艦動工、海巡安平艦等艦艇交船，再到近日的海軍新艦艇塔江艦命名下水，台灣強化國防自主的努力逐步推進。
他強調，台灣強化自我防衛能力的決心也受到盟友的肯定跟協助，這四年來，美國政府持續對台售出關鍵武器，自2017年至今高達11次重要軍售，一方面協助台灣提升防衛能力，二方面也展現台美合作共同維持區域和平穩定，防堵中國破壞區域秩序的決心。
林飛帆認為，國家安全應不分黨派，台美合作的深化也是國家最大利益，呼籲在野黨不要再杯葛國防預算，也希望在野黨不要對試圖併吞我們的人卑躬屈膝，對支持我們的盟友政治設局。
林飛帆並對台美雙方共同努力維護台海安全與區域穩定的表達感謝，期待未來台美關係持續深化，台灣自我防衛的決心與能力，受到更多盟邦的支持。
新聞來源為Newtalk 新頭殼