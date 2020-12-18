談國家安全　林飛帆籲在野黨勿對試圖併吞台的人卑躬屈膝

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談國家安全　林飛帆籲在野黨勿對試圖併吞台的人卑躬屈膝

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calendar_today2020-12-18 23:18:28

▲ （圖／新頭殼）
▲民進黨副秘書長林飛帆今（18）日呼籲在野黨不要再杯葛國防預算，不要對試圖併吞我們的人卑躬屈膝，對支持我們的盟友政治設局。 （圖／新頭殼）
國民黨立委日前提案凍結2千萬元至50億元不等的國防預算，引發各界議論。民進黨副秘書長林飛帆今（18）日在「壯大台灣，國家就安全」系列座談會上強調，強化國防自主、深化與盟邦合作才能有效嚇阻、降低戰爭風險保護台灣，呼籲在野黨不要再杯葛國防預算，不要對試圖併吞我們的人卑躬屈膝，對支持我們的盟友政治設局。
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民進黨中國部在全國4個城市巡迴舉辦4場「壯大台灣，國家就安全」系列座談會，昨天在台北舉行的首場座談議題為「全球情勢與民進黨執政的國家安全方針」，今天在台中以「台灣國防安全」為主題。之後兩個場次有「香港情勢與台灣安全」與「台灣經濟安全」，分別在台南、高雄舉辦。
林飛帆今天談及「台灣國防安全」時表示，強化國防自主、深化與盟邦合作才是有效嚇阻，降低戰爭風險，保護台灣的關鍵，過去馬政府寄望於對手開恩，在外交上自我削弱，在國防上鬆懈提升自我防禦能力的作法，民進黨在這4年逐步矯正，今年也逐漸看到成果。

林飛帆指出，以前延宕的潛艦、國艦國造工程，在蔡總統執政4年半以來逐步矯正，發展國機、國艦、潛艦國造，前陣子除了潛艦動工、海巡安平艦等艦艇交船，再到近日的海軍新艦艇塔江艦命名下水，台灣強化國防自主的努力逐步推進。

他強調，台灣強化自我防衛能力的決心也受到盟友的肯定跟協助，這四年來，美國政府持續對台售出關鍵武器，自2017年至今高達11次重要軍售，一方面協助台灣提升防衛能力，二方面也展現台美合作共同維持區域和平穩定，防堵中國破壞區域秩序的決心。

林飛帆認為，國家安全應不分黨派，台美合作的深化也是國家最大利益，呼籲在野黨不要再杯葛國防預算，也希望在野黨不要對試圖併吞我們的人卑躬屈膝，對支持我們的盟友政治設局。

林飛帆並對台美雙方共同努力維護台海安全與區域穩定的表達感謝，期待未來台美關係持續深化，台灣自我防衛的決心與能力，受到更多盟邦的支持。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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