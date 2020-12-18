泰男撐洋傘扮皇后走台步　遭官方起訴最重恐關15年

根據四方報報導，泰國反政府示威爆發以來，民眾越來越勇於挑戰政治禁忌，其中就包括對皇室至高無上之地位的反抗。不過，根據泰國「不敬罪」法律規範，人民若是「冒犯君主或皇室」將面對最高15年的刑期。近日，兩名泰國男子就因扮裝成泰王與王后，被當局認為帶有戲謔嘲諷之意而被起訴。

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10月29日，泰王女兒—西麗萬那瓦里公主（Princess Sirivannavari Nariratana）舉行了一場自創品牌時裝秀，泰國示威者則舉辦了「人民的伸展台」走秀活動，以嘲諷皇室在泰國經濟極差之時還能過著奢華生活、「拿納稅人的錢辦時裝秀」。他們在柏油路鋪上紅布，讓示威者們以各種浮誇扮相走台步展現創意，與皇室隔空較勁。

當天，年僅23歲的 Jatuporn Sae-ung 和16歲的 Nopphasin Trirayapiwat 兩人一個cosplay泰王、一個cosplay皇后，還撐著洋傘一起走紅毯，獲得示威者的歡呼尖叫。不過，嘲諷意味濃厚的裝扮讓兩人事後遭到泰國警方以觸犯「不敬罪」起訴。

兩人日前前往警局聆聽指控，Jatuporn當天也身著金色泰國傳統服飾亮相以表抗議。他表示，他並無污辱皇室之意，只是根據伸展台的主題打扮，並說當日兩人有攜帶自創商品到活動現場，扮成泰王只是為了拉抬生意。Jatuporn 表示，將持續抗爭這項不公平的起訴。