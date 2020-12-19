銀行看明年經濟審慎樂觀 疫苗救命更救市、美元短期仍弱
銀行看明年經濟審慎樂觀 疫苗救命更救市、美元短期仍弱
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-19 09:54:02
2020年底終於傳出新冠肺炎疫苗問世的好消息，為全球解封帶來曙光，明年經濟是否上演V型反彈的復甦大戲？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，全球主要經濟體預估仍將維持低率且寬鬆貨幣政策環境，激勵全球風險性資產價格上漲，加上企業「回補庫存」力道增溫，為明年景氣注入上揚動能，投資人不妨審慎樂觀看待，但各國政府債務大幅飆升，也為中長期的經濟成長續航力投下陰影，至於美元稍偏貶勢，但中長期美元的價值仍不容忽視。
凱基銀行也認為，明年上半年全球經濟成長率值得期待，預估上半年股市漲幅可望高過下半年，更預期疫苗施打後將有助經濟的穩定復甦，但疫情的風險觀察重點，包括在疫苗何時可於國際間施打？效果是否如三期臨床數據顯示的高達90%以上的高保護？還有普遍施打後是否依然沒有副作用或不適的死亡案例傳出？建議投資人可特別留意循環性價值型類股及新興市場股票與債券。此外，第2季需觀察廠商庫存增減狀況，及下半年是否出現殺手級創新產品，第4季則應謹慎因應FED部分資金可能退場所造成的衝擊。展望2021，林啟超預期各大央行仍偏向超寬鬆的貨幣政策，使錢潮持續氾濫，加以疫情有望逐步控制，企業的「回補庫存」力道增溫，將有助推升資本市場表現。
資金行情及解封後景氣復甦期待，他說近來已逐步反應在風險性資產的表現上，明年隨著避險情緒逐步消退，美10年期公債利率彈破1%的可能性增加，投資人更有誘因將債轉股，並尋找過去一段時間表現較受壓抑的類股；林啟超進一步分析，這種Switch（替換）效應，可望成為2021年投資策略的主旋律。
他更提醒投資人「解封前後，股市震盪幅度恐將越來越明顯」，尤其近期全球各大股價指數乖離增大，需留意閃崩似的修正風險，但若此狀況出現，也是加碼的良機。
值得注意的是，這股資金的Switch效應，不僅在股債顯而易見，也同時在匯市發酵。林啟超指出，在資金追逐各市場的「最佳進步獎」，如非美股、非科技股及具利差優勢的債券時，亦推升了非美貨幣，使美元稍偏貶勢，只是林啟超也提醒，一旦景氣漸恢復疫情前水準，美國的經濟情勢較其他先進國為佳，加以日、歐的負利率生態不易扭轉，中長期美元的價值仍不容忽視。不過，整體來說，預期解封慶祝行情，加上企業存貨過低，生產活動上升，都為明年經濟活動添加成長動能，但林啟超說樂觀中仍有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果日漸減弱，對各國金融體質的考驗將隨之而來。